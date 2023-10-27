ДБР пояснило причини обшуків на ТЕЦ Києва: розкрадали гроші на ремонтах після обстрілів

ДБР проводить обшуки на столичних ТЕЦ за фактом розкрадання грошей, виділених на ремонт енергообладнання, зруйнованого обстрілом минулої осені та взимку, ба більше, слідчі підозрюють, що й самі ремонти не проводилися.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами", - йдеться в повідомленні.

Як роз'яснили в ДБР, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ.

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Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення.

Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

"Метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт", - пояснили в ДБР.

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Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Досудове розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Одночасно в ДБР спростовують повідомлення КМДА про те, що правоохоронці "намагаються паралізувати роботу енергокомплексу в умовах опалювального сезону".

"Слідчі дії проводяться з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів", - зазначають в Державному бюро розслідувань.

У ході слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть.

"Слідчі ДБР виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів. Втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях та добровільно видається", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Зранку, 27 жовтня, в КМДА заявили, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки на Київській ТЕЦ, намагаючись паралізувати роботу енергокомплексу в умовах опалювального сезону.

КП "Київтеплоенерго", на чиїх ТЕЦ відбуваються обшуки, своєю чергою заявляло, що готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак слідчих на об'єкт не пускали.