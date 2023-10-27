Зеленський запропонував президенту ОАЕ долучитись до ініціативи Grain from Ukraine

Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Об’єднаних Арабських Еміратів шейху Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну долучитись до глобальної гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що Зеленський подякував за гуманітарну допомогу Україні з боку ОАЕ, зокрема за ліки, медичне обладнання, карети швидкої й тисячі генераторів.

Також президент розповів про глобальну гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine і запропонував ОАЕ долучитися до її реалізації. Він також запросив Об’єднані Арабські Емірати взяти участь у другому міжнародному саміті з продовольчої безпеки, що відбудеться незабаром.

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Крім того, лідери домовилися продовжити роботу над укладенням угоди про всеосяжне економічне партнерство.

Додається, що співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський наголосив на важливості захисту цивільних громадян і забезпечення безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів.

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Україна в рамках гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine може відправити 72 тисячі тонн зерна Нігерії та Судану