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ВАКС доручив примусово доставити в суд депутата Дубневича

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 10:58 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: facebook.com/Dubnevych

Вищий антикорупційний суд постановив примусово доставити на судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці". 

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Крім того, ВАКС зобов’язав нардепа сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

Указана ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

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Наступне засідання у справі призначено на 2 листопада 2023 року.  

У САП зауважили, що Дубневич є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні. 10 жовтня за дорученням керівника САП прокурор повідомив йому про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. 

Зважаючи на те, що місцезнаходження народного депутата не було встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Оскільки народний депутат переховується від органу слідства, 17 жовтня детективи НАБУ оголосили його в розшук.

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Нагадаємо: 

У лютому 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких - нардеп Ярослав Дубневич.

Нардепа та 8 інших обвинувачених підозрюють у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".

11 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. 




Дубневичі Укрзалізниця
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