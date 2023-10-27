Ціни на будматеріали для ремонту Київського госпіталю ветеранів завищені у понад двічі - ЗМІ

вечірній київ

Ціни на будівельні матеріали, які використовуються в ремонті госпіталю ветеранів у Києві, є завищеними в середньому в 2,4 раза.

Про це йдеться в розслідуванні "Наші гроші".

На ремонт Київського міського клінічного госпіталю передбачили 1,1 млрд грн, але ці гроші витратять виключно на покращення фасаду, вікон, підлог та іншого оздоблення.

"А тепер з’ясувалось, що і ціни будматеріалів є відверто завищеними. І це вже виводить проблему на інший рівень – з господарського на кримінальний", - пишуть журналісти.

Реклама:

Перший тендер на ремонт 4-го поверху лікарні був проведений у грудні 2022 року, його оцінили у 45 млн грн. Ціни будматеріалів у ньому були плюс-мінус ринкові.

Вже влітку 2023 року провели тендери ще на мільярд на ремонт ще семи поверхів (з 5 по 11) та фасаду лікарні. При цьому вартість ремонту одного поверху становила вже 71-72 млн грн, а фасадні роботи оцінили у півмільярда.

Журналіти, зацікавившись таким стрибком вартості, подали запити щодо цін будматеріалів Госпіталю ветеранів, Департаменту охорони здоров’я КМДА і міському голові Віталію Кличку, однак жоден з адресатів такої інформації не надав.

Реклама:

Після звернення нардепа Железняка Кличко надав підсумкові відомості ресурсів. Але в супровідних документах було вказано, що мер особисто не має відношення до цієї історії, а Департамент здоров’я і комунальний госпіталь самостійно виконують покладені на них функції:

Ознайомившися з відомостями стало відомо, що ціни будматеріалів виявились завищеним від 1,5 до 4 разів!

"Із загальної суми підрядів 1,1 млрд грн на 13 найменувань припадає 462 млн грн. Із цієї суми 243 млн – це розмір перевищення кошторисних цін над ринковими", - йдеться в розслідуванні.

Загалом на будматеріали припадає 629 млн грн.

Крім цього виявилось, що ціни ремонту по останніх тендерах на 5-11 поверхи і фасад суттєво вищі навіть від тих, що взимку протендерили на 4 поверх цієї ж лікарні.

"Тобто цілком очевидно, що ми маємо справу з нанесенням збитків у особливо крупних розмірах. Тим більше уже навіть є факт оплати коштів. За даними порталу казначейських проплат "е-Data", з початку року госпіталь перерахував підрядній фірмі "Абсолют клімат" вже 184 млн грн", - пишуть журналісти.

У кошторисі не вказані подробиці щодо виробника чи якихось якостей алюмінієвих композитних панелей, які будуть використані для облицювання фасадом. Відомо, що їх оплатять з розрахунку 5 674 гривні за кв.м. із ПДВ.

До прикладу в "Епіцентрі" алюмінієві композитні панелі розміром 1,5х2,9 м продають за ціною від 2 464 грн/шт. до 5 898 грн/шт. (дзеркальний варіант). Отже, площа однієї панелі дорівнює 4,35 кв. м. А значить ціна варіюється від 566 до 1 356 грн/кв. м, що принаймні вчетверо дешевше від госпітального кошторису.

Наші гроші

Також суттєві розбіжності було виявлено в закупівельних та фактичних цінах на інші будматеріали: легковирівнювальну стяжку Сeresit CN-178, сталеві радіатори, дюбелі.

"Кошториси таких ремонтів мають проходити експертизу у спеціальних експертних організаціях. Умовно кажучи, головлікар не повинен забивати собі голову, почім дюбеля і церезіт у магазинах. Тому він має довіритись професіоналам", - пояснюють автори розслідування.

Експертизу цього кошторису виконувала фірма ТОВ "Рембудконсалтінг", для аналізу саме кошторисів у фірмі є чотири кошторисники, навантаження на кожного з яких становило в середньому 20 проектів в місяць.

"За даними "Наших грошей", це досить комфортний показник – завершення менше одного кошторису в робочий день. При цьому опрацювання одного проекту розміром від 70 млн грн до його завершення не робиться в один день. Здебільшого ця робота тягнеться від десяти днів, бо окрім кошторисів аналізу підлягають і проектні рішення", - йдеться в публікації.

Експертиза проекту капремонту 4 поверху, де були нормальні ціни будматеріалів, зайняла у "Рембудконсалтінгу" 14 днів. А експертиза проектів всіх інших поверхів з набагато вищими цінами зайняла набагато менший строк від 4 до 6 календарних днів.

"Тобто виникає питання щодо експертів. Чи це вони нашвидкоруч не побачили разючої різниці між цінами ремонту різних поверхів одного госпіталю. При тому, що ніяких суттєвих коливань цін на ринку не було взагалі. Нацбанк весь рік утримував фіксований курс гривні. Чи експерти зробили зауваження авторам проекту та замовнику, а вже вони і злегковажили", - розмірковують журналісти.

Проєкти з кошторисами для цих ремонтів розробляла фірма ТОВ "Інжинірингбуд Лтд". Госпіталь обрав її без відкритих торгів. Кілька років тому її власником був В’ячеслав Березовський.

Березовський нині є засновником ТОВ "Абсолют-Клімат", яка на відкритих торгах вже і забрала собі всі підряди 1,1 млрд грн на ремонт госпіталю, оскільки на ці відкриті торги не прийшов жоден інший конкурент.