Новости 15 сентября: Кабмин утвердил проект госбюджета-2024, ЕС отменяет зерновой бан для Украины

О госбюджете-2024. Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год.

В государственном бюджете на 2024 год средства на выборы не предусмотрены.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

О зерне. Европейская комиссия приняла решение не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

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Решение Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева не повлияют на решение Польши ввести собственный, односторонний запрет.

Несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева Венгрия решила ввести собственный, односторонний запрет.

О Коломойском. СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора разоблачили новые факты преступной деятельности бизнесмена Игоря Коломойского. Правоохранители подтвердили, что олигарх получил третье подозрение.

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Сторона обвинения будет просить Шевченковский районный суд Киева увеличить залог для бизнесмена Игоря Коломойского из-за новых подозрений более чем в 11 раз – до почти 5,88 миллиарда гривен.

О временном морском коридоре. Из порта Одессы утром 15 сентября вышел балкер PUMA (Каймановы острова), загруженный металлом и рапсом - это еще одно заблокированное из-за войны судно судно, которое вышло из порта и следует установленным временным коридором движения.

О приватизации. Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации пять крупных объектов, которые будут выставлены на продажу в 2024 году.

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