Новости 15 сентября: Кабмин утвердил проект госбюджета-2024, ЕС отменяет зерновой бан для Украины
О госбюджете-2024. Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год.
В государственном бюджете на 2024 год средства на выборы не предусмотрены.
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".
О зерне. Европейская комиссия приняла решение не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.
Решение Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева не повлияют на решение Польши ввести собственный, односторонний запрет.
Несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева Венгрия решила ввести собственный, односторонний запрет.
О Коломойском. СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора разоблачили новые факты преступной деятельности бизнесмена Игоря Коломойского. Правоохранители подтвердили, что олигарх получил третье подозрение.
Сторона обвинения будет просить Шевченковский районный суд Киева увеличить залог для бизнесмена Игоря Коломойского из-за новых подозрений более чем в 11 раз – до почти 5,88 миллиарда гривен.
О временном морском коридоре. Из порта Одессы утром 15 сентября вышел балкер PUMA (Каймановы острова), загруженный металлом и рапсом - это еще одно заблокированное из-за войны судно судно, которое вышло из порта и следует установленным временным коридором движения.
О приватизации. Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации пять крупных объектов, которые будут выставлены на продажу в 2024 году.
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Второй бюджет войны. Откуда Украина будет брать деньги в 2024-м. Анализ проекта
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