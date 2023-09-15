Кабмин не даст ЦИК деньги на выборы в 2024 году

В государственном бюджете на 2024 год средства на выборы не предусмотрены.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 15 сентября.

"В бюджете на следующий год на выборы средства не предусмотрены, нет даже строчки "на выборы", - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что правительство не избираемый орган, поэтому выборы правительство интересуют меньше всего.

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Премьер подчеркнул, что его позиция по выборам совпадает с позицией президента: в настоящее время нет юридических механизмов и понимания, как провести выборы в условиях полномасштабной войны.

"Для нас основное - признание результатов выборов... Если мы сможем с партнерами это обеспечить, тогда можно об этой теме говорить, исследовать, искать выходы и варианты", - подчеркнул он.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что нет понимания, как могли бы проголосовать военные в зоне боевых действий, как международные наблюдатели смогли бы наблюдать за такими выборами в опасных района. А также нет ответа на вопрос, что делать с оккупированными территориями, беженцами за границей и с внутри перемещенными лицами, которые не всегда зарегистрированы.

В августе Центральная избирательная комиссия утвердила ориентировочный объем расходов на выборы президента и народных депутатов в 2024 году. Соответствующее постановление от 15 августа 2023 года біло обнародовано на сайте ЦИК.

Отмечалось, что указанные расчеты были осуществлены для Минфина, который попросил предоставить бюджетные запросы на 2024 год.

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