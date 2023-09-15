Фонд госимущества подготовил к продаже 5 объектов в рамках большой приватизации

Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации пять крупных объектов, которые будут выставлены на продажу в 2024 году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 15 сентября.

По словам премьера, это будет пять объектов в рамках большой приватизации. Он выразил надежду, что продажа состоится в следующем году.

Однако названий объектов Шмыгаль не озвучил.

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По его словам, согласно проекту госбюджета-2024, который правительство утвердило в пятницу, поступления от приватизации в следующем году запланированы на уровне 4 млрд грн.

При этом в системе аукционов "Прозорро.Продажи" на днях был опубликован перечень 15 объектов большой приватизации, в который вошли, в частности, контрольные пакеты акций:

Одесского припортового завода,

"Центрэнерго",

Объединенной горно-химической компании,

"Украинских энергетических машин",

"Электротяжмаша",

"Сумыхимпрома".

Также к приватизации готовятся госпакеты акций:

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Днепровского электровозостроительного завода,

НАК "Украгролизинг",

"Азовмаша",

"Индара",

"Орианы",

51-процентная доля Запорожского титано-магниевого комбината.

Кроме того, планируется приватизация целостных имущественных комплексов:

ГП "Угольная компания "Краснолиманская",

Уманского ликеро-водочного завода,

Завода алюминиевой фольги.

Организатором выступает Фонд госимущества (ФГИ) Украины, однако сроки продажи отсутствуют.

Напоминаем:

В сентябре 2022 года Фонд госимущества Украины возобновил малую приватизацию.

С тех пор малая приватизация в Украине во время войны побила десятилетний рекорд.