Законопроект о госбюджете-2024 зарегистрировали в Раде
Пятница, 15 сентября 2023, 17:50 -
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Ранее Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год.
Подробнее о проекте бюджета на следующий год читайте в статье ЭП: Второй бюджет войны. Откуда Украина будет брать деньги в 2024-м. Анализ проекта
Реклама:
Экономическая правда
Реклама:
Подкаст