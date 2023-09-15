Законопроект о госбюджете-2024 зарегистрировали в Раде

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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Ранее Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год.

Подробнее о проекте бюджета на следующий год читайте в статье ЭП: Второй бюджет войны. Откуда Украина будет брать деньги в 2024-м. Анализ проекта

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Экономическая правда