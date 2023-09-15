Из Одессы вышло еще одно судно по новому коридору: везет металл и рапс

Из порта Одессы утром 15 сентября вышел балкер PUMA (Каймановы острова), загруженный металлом и рапсом - это еще одно заблокированное из-за войны судно судно, которое вышло из порта и следует установленным временным коридором движения.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, балкер вышел из Одесского порта и сейчас направляется в Босфор по установленному коридору движения судов. Судно загружено 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса.

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Балкер зашел в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года и не мог покинуть порт из-за начала боевых действий и закрытия соответствующих районов Черного моря.

"Определенный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения.

Учитывая блокирование Зерновой инициативы то растущую потребность мира в украинской продукции, Украина рассматривает возможность использовать его и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы в частности зерно преимущественно в страны Африки и Азии", - добавил Кубраков.

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Напомним:

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы.

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции.

Позже из украинских портов в рамках временного коридора вышли еще 3 судна.

Экономическая правда