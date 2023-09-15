Правительство утвердило проект госбюджета на 2024 год с дворазовым повышением "минималки": основные показатели

Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год.

Об этом сообщает министр финансов Сергей Марченко.

Главные цифры бюджета:

Доходы: 1,746 трлн грн (общий фонд 1,54 трлн грн)

Расходы: 3,308 трлн грн (общий фонд 3,1 трлн грн)

Дефицит: 1,531 трлн грн.

Кроме того, предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет до 7100 гривен, а с 1 апреля - до 8000 гривен.

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Безопасность и оборона - бесспорный приоритет №1

Расходы на уровне 2023 года - более 1,5 трлн грн. Произойдет увеличение финансирования развития отечественного оборонно-промышленного комплекса в 7 раз, до почти 56 млрд грн. А также, 48 млрд для закупки дронов. Украинская армия будет иметь больше мощного и современного вооружения для отпора врагу.

Поддержка ветеранов - отдельный приоритет госбюджета Реклама:

Переформатированные подходы к ветеранской политике предусматривают увеличение финансирования для ветеранов вдвое, до 14,3 млрд грн. Обязанность государства поддержать тех, кто защищает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности путем обеспечения жильем и поддержки ветеранского предпринимательства.

Соцзащита украинцев - государство увеличивает финансирование для тех, кто в этом больше всего нуждается

468,8 млрд для выплат малообеспеченным семьям, ВПЛ, субсудии и льготы, защита лиц с инвалидностью. Будет проведена индексация пенсий. Впервые предусмотрены выплаты для социального сопровождения военнослужащих, лицам пострадавшим от домашнего насилия и другие соцуслуги.

Финансирование для роста социальных стандартов

Повышение уровня минимальной заработной платы, повышение размера должностных окладов, повышение прожиточного минимума.

Увеличение финансирования сфер здравоохранения - 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн) и образования 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн).

Расходы по программе медицинских гарантий - 158,8 млрд грн, или +13,7%.

По образованию - заработная плата учителей будет повышена, предусмотрено финансирование обустройства укрытий и безбарьерных пространств в учебных заведениях, приобретение автобусов, модернизация столовых и прочее.

Поддержка бизнеса - 30,8 млрд грн

В частности, для финансирования Фонда развития предпринимательства предусматривается предоставление грантов. Запланировано обеспечение украинцев жильем через Украинскую финансовую жилищную компанию, создание индустриальных парков и другие программы для развития экономики.

Местные бюджеты

Относительно местных бюджетов, к базовой дотации в размере 21,1 млрд грн, предусматривается дополнительная дотация в 33,4 млрд грн, для поддержки общинам, в которых уменьшается поступления в бюджеты.

Напоминаем:

Накануне президент Владимир Зеленский обозначил приоритеты госбюджета-2024: производство оружия и повышение зарплаты. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении 13 сентября.

По словам главы государства, в бюджете на 2024 год на оборону и безопасность запланировано не менее 1,6 триллиона гривен.

Он также сообщил, что дополнительно почти 100 миллиардов гривен выделят на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на комплектование "Армии дронов".

Поддержка ветеранов - это отдельный бюджетный приоритет, подчеркнул глава государства. На социальные расходы, по словам Зеленского, планируют выделить не менее 469 млрд гривен.

"Будут дополнительные средства на систему здравоохранения - это минимум плюс 24 миллиарда к расходам этого года. Будет плюс на систему образования, прежде всего на поддержку учителей и преподавателей", - заверил Зеленский.

Он добавил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить повышение минимальной заработной платы в первом полугодии следующего года.