Новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег

О морском коридоре. Из портов Большой Одессы вышло и держит курс на Босфор первое торговое судно в рамках временного коридора.

О БЭБ. БЭБ запросило у Кабмина дополнительное финансирование на 2023 год в сумме 948,1 млн грн, поскольку в ведомстве уже начинаются проблемы с выплатой зарплат, а бюджета, который был выделен на 2023 год, хватит еще максимум до октября.

Заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора БЭБ.

Об атаке РФ на порты. Россияне ночью дважды атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, пострадали склады и зернохранилища одного из портов Дуная.

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О выплатах военным. Денежное содержание военнослужащих было самой большой статьей расходов общего фонда государственного бюджета и составило почти 520 млрд грн за семь месяцев года - или треть всех расходов за это время.

О рубле. Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит с российскими чиновниками ужесточение валютного контроля после того, как чрезвычайное повышение ставки на 3,5 процентных пункта не смогло остановить падение рубля.

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В мире искусственного интеллекта все очень просто. Может ли он вытеснить человеческие отношения?

Угрожает ли чрезмерное увлечение искусственным интеллектом человеческим отношениям и не преувеличены ли эти риски? (укр)

Готовы ли мобильные операторы к сложной зиме и что будет с национальным роумингом. Интервью с Минцифры

Что ждет потребителей телеком-услуг на фоне очередной сложной зимы, как будет работать национальный роуминг и какие власти готовят изменения для рынка – в разговоре с главным чиновником по развитию мобильной связи.(укр)