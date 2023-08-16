Первое гражданское судно проходит через временный коридор - Кубраков

Из портов Большой Одессы вышло и держит курс на Босфор первое торговое судно в рамках временного коридора.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины", - написал Кубраков.

По словам вице-премьера, контейнеровоз находился в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту - более 30 тыс тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

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"Коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы.

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Экономическая правда.