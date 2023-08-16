БЭБ просит у правительства денег, поскольку почти израсходовало годовой бюджет

БЭБ запросило у Кабмина дополнительное финансирование на 2023 год в сумме 948,1 млн грн, поскольку в ведомстве уже начинаются проблемы с выплатой зарплат, а бюджета, который был выделен на 2023 год, хватит еще максимум до октября.

Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на источники среди членов парламентской Временной следственной комиссии по БЭБ и в правительстве.

"Денег хватит до сентября или середины октября", - заявил изданию глава Совета общественного контроля при бюро Тарас Котов.

Одной из причин образования дефицита - расширение штата. В частности, в органе продолжаются конкурсы на 200 должностей.

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Отмечается, что с просьбой о дополнительном финансировании на 2023 год руководство БЭБ обратилось к правительству еще в начале июня.

В бюро уже якобы начались задержки в выплатах зарплат, а сотрудников отправляют в отпуска за свой счет. Дефицит средств для оплаты труда на 2023-й составляет 381 млн грн.

В этой связи, просят в БЭБ, следует внести изменения в госбюджет на 2023 год в части увеличения расходов в сумме 948,1 млн грн по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономической безопасности".

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Руководство БЭБ отмечает, что текущий годовой бюджет покрывает лишь 20% от потребности бюро при условии полного его комплектования.

В то же время, по словам Котова, из-за нехватки средств руководство БЭБ не может теперь даже сократить штат, поскольку это предусматривает дополнительные выплаты.

Напоминаем:

На прошлой неделе внезапно стало известно, что руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволено. Причем официальной информации по этому поводу не было. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

А началось все с того, что накануне в Верховной Раде обратили внимание, что с начала июля 2023 года руководство Бюро экономической безопасности, а именно - временно исполняющий обязанности руководителя БЭБ Эдуард Федоров и его первый заместитель Виталий Гагач, ушли в отпуска, а затем, так и не приступив к работе, ушли на больничные.

В мае 2023 года расследование издания "Bihus.Info" выявило, что жена и. о. директора Бюро экономической безопасности Эдуарда Федорова - Ольга Федорова - строит отель на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области. Компания "Глобальные технологии будущего", совладелицей которой является Федорова, продает ремонтным заводам "Укрзализныци" диоды по завышенным в 1,5-2 раза ценам.

Журналисты также обнаружили много других подробностей бизнеса жены Эдуарда Федорова.

Что касается Виталия Гагача, то, как сообщала УП в июне этого года, это один из чиновников, через которых заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства.