Треть бюджета Украины идет на выплаты военным – Минфин

Денежное содержание военнослужащих было самой большой статьей расходов общего фонда государственного бюджета и составило почти 520 млрд грн за семь месяцев года - или треть всех расходов за это время

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Всего за январь-июль этого года расходы общего фонда государственного бюджета составили 1,64 тлрн грн, из которых в июле - 231,8 млрд грн.

Наибольшей статьей расходов (40,8% от общего объема) была оплата труда с начислениями - на нее потратили 669,9 млрд грн. Причем на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 млрд грн. В июле всего на оплату труда направили 100,5 млрд грн, из которых для военных - 76,9 млрд грн.

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Второй крупнейшей статьей является оплата использования товаров и услуг (24,8% от общего объема расходов) - на нее направили 406,3 млрд грн, в том числе 65,3 млрд грн в июле.

Более половины этой суммы также идет на Вооруженные Силы: 276,9 млрд грн потратили на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, горючего, питания и тому подобное. Еще 78,6 млрд грн перечислено Национальной службой здоровья на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Третьей по объему статьей было социальное обеспечение (пенсии, стипендии и т.д.) - 304,6 млрд грн. Из них 159 млрд грн направили на трансферт Пенсионному фонду для обеспечения выплаты пенсий, 105,5 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту и поддержку населения.

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Также среди крупнейших статей - трансферты местным бюджетам (5,6% всех расходов, или 92,3 млрд грн) и обслуживание государственного долга (7,8% расходов, или 128,1 млрд грн).

Напоминаем:

Сейчас годовые расходы общего фонда государственного бюджета прогнозируются на уровне 2,8 трлн грн, а доходы - 1,4 трлн грн. Разница наполняется международной помощью от украинских партнеров. На мероприятия по обороне Украина может тратить только собственные средства, то есть фактически - собранные налоги.

Военнослужащим выплачивается денежное обеспечение (аналог заработной платы) и ежемесячные надбавки, установленные на период военного положения (30 тыс грн, 50 тыс грн или 100 тыс грн).

В августе правительство изменило порядок выплаты и размера дополнительного вознаграждения для военнослужащих: им вернули доплаты в 30 тыс грн, предусмотрели выплаты для раненых бойцов, а также инструкторов, курсантов и срочников. По выплате дополнительного вознаграждения изменения применяются с 1 июня 2023 года.