БЭБ получило нового временного руководителя

Заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора БЭБ.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Отмечается, что Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года.

Андрей Пащук фото: БЭБ

"Был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, которые имеют специальные звания.

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Сейчас и.о. директора БЭБ будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ и обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что предыдущего и.о. директора Эдуарда Федорова уволили соответствующим приказом БЭБ по соглашению сторон 14 августа 2023 года.

Напомним:

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Руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволили.

Как известно, Кабинет министров 11 апреля уволил с должности главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый заместитель Мельника - Эдуард Федоров.

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Экономическая правда