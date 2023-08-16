Готовы ли мобильные операторы к сложной зиме и что будет с национальным роумингом. Интервью с Минцифры

На одному з верхніх поверхів Кабінету міністрів знаходиться кабінет директора Департаменту з розвитку мобільного зв’язку Мінцифри Станіслава Прибитько. Біля його робочого місця досі висить стара табличка "Користуватись мобільним телефоном заборонено".

"Вона залишилась від попередніх власників кабінету", – сміючись відповідає власник кабінету.

Як би іронічно не виглядало це застереження біля столу урядовця, який відповідає за розвиток мобільного звʼязку, але сьогодні воно може символізувати неготовність бюрократичної системи до інновацій у сфері телекому.

Минулого року набув чинності закон, який спростив процедуру отримання мобільними операторами права користування земельними ділянками для розміщення базових станцій і довів її до шести місяців. "Ще у 2021 році цей процес займав до року. Просто виділення землі. Уявляєте? Іноді півтора", – каже Прибитько.

Реклама:

У Мінцифри хочуть прискорити цей процес до трьох місяців. Для відновлення зв’язку на деокупованих територіях пів року – це занадто великий термін.

Але гарні новини в уряді готують не тільки для бізнесу. В Раді зареєстровано законопроєкт №9463, який має на меті покращити якість та доступність мобільного зв'язку та інтернету в Україні.

Ключові зміни – продовження роботи національного роумінгу й після війни у селах з населенням до 2 тисяч українців. Зараз в Україні понад 5 тисяч таких сіл покриті тільки одним оператором, що ускладнює життя мешканцям таких населених пунктів. Крім голосового зв’язку, буде доступний і 4G інтернет для абонентів усіх операторів.

Передбачається також, що швидкість мобільного інтернету офіційно стане одним з показників якості зв’язку, а через Speedtest українці будуть повідомляти державі про проблеми зі зв’язком

Але попри всі ініціативи, в Україні досі триває війна і українці чекає непроста зима, яка стане викликом також і для операторів мобільного зв'язку. Як вони будуть працювати, і чи будуть позбавлені доступу до зв’язку та мобільного інтернету українці, як це часто було минулої зими. Про це і все інше в розмові з Прибитько.

— Минулої зими через часті відключення електрики виникали проблеми зі звʼязком. Як відбувається підготовка до цієї зими?

— Ми створили робочі групи для обговорення з ринком ситуації, яка очікується зимою при потенційних віялових відключеннях. Ми вже створили робочу групу з мобільного зв'язку, зараз будемо створювати з фіксованого зв'язку.

Наша мета – мати чітке розуміння, як компанії готуються до віялових відключень, і яким чином зробити так, щоб люди залишалися на зв'язку навіть у разі відключень. Ми розраховуємо, що оператори мають план по використанню генераторів у більшій кількості, ніж це було минулого року. Наше завдання – з ними поговорити, зрозуміти, де потрібна підтримка.

— Чи можете ви сказати, що зв'язок буде більш стабільним цієї зими, ніж попередньої?

— Стабільність зв'язку буде більш суттєвою за рахунок додаткової підготовки операторів до наступної зими, але все одно ми залежимо від ступеню пошкодженості електромережі. Якщо пошкодження буде більше, це прямо вплине на надання послуг фіксованого і мобільного зв'язку, оскільки вся мережа працює за рахунок електроживлення, і не розрахована на якісну роботу при постійних проблемах з енергопостачанням.

— Недавно комітет Верховної Ради з цифрової трансформації представив законопроєкт № 9463. Згідно з ним пропонується залишити нацроумінг для маленьких сіл з населенням до 2 тисяч осіб. Це єдині населені пункти, де покриття представлено тільки одним оператором?

— Це не ключова проблема. У 2020 році оператори отримали ліцензії на стандарти LTE для частот 900 МГц. Відповідно до ліцензії, кожен з мобільних операторів має покрити 90% населення мінімальною швидкістю в 2 Мбіт/с, яка зазвичай забезпечує можливість користуватися більшістю інтернет-сервісів.

Щоб це виконати, потрібно покривати невеликі населені пункти, у яких живуть пʼятсот, тисяча, півтори тисячі осіб. У тих же ліцензійних вимогах встановлено, що всі населені пункти, в яких живе 2000 мешканців і вище, повинні бути покриті мобільним якісним зв’язком, у решті кожен оператор сам вирішує, де саме покривати, щоб загалом набрати 90% населення.

— Яка ситуація в невеликих населених пунктах?

— Відповідно до Держстату, 74% українців проживає в населених пунктах з чисельністю понад 2000 осіб. Тому операторам треба йти в невеличкі селища, щоб добрати необхідні 16%. До повномасштабного вторгнення, на контрольованій території України було 19 тис населених пунктів, де проживає менше 2 тис осіб. Лише у частини з них є мобільне покриття. Відтак частину з них покриє один оператор, частину – другий, в деяких буде два оператори чи всі три.

Крім того, зараз залишається 5 тис населених пунктів з покриттям лише одного мобільного оператора. Відповідно потрібно якось абонентам мати змогу отримувати там звʼязок, навіть якщо їх власний оператор там ще не збудував мережу, а це зробив інший.

— Я уточню. 19 тисяч населених пунктів, про які ви згадали, це ті, де ви хочете, щоб працював національний роумінг, правильно?

— Так, він включатиме в себе голосовий зв'язок і доступ до інтернету. Також, відповідно до законопроекту, буде потрібно окремо прописати граничні ліміти швидкості мобільного інтернету у національному роумінгу, які дозволятимуть залишатися на зв'язку, переписуватися в месенджерах і навіть відправляти фотографії.

Звичайно, це не буде супер швидкість. Чому? По-перше, щоб не перевантажувати мережу працюючого там оператора, , по-друге, щоб мобільні оператори, все ж таки, попри наявний національний роумінг, розбудували свою мережу.

— Як саме це стимулюватиме мобільного оператора розбудовувати власну мережу?

— Його абоненти не будуть мати такий же якісний зв'язок, як абоненти оператора, який сам збудував свою базову станцію.

— Навіть якщо буде національний роумінг?

— Так, мета національного роумінгу – забезпечити можливість залишатися на зв'язку. От ми їздили на Київщину в село Овдієва Нива, там живе до 50 осіб. При цьому один із операторів забезпечує 4G. Другий – покриття показує, але змога зробити голосовий дзвінок є лише на околиці біля лісу. Щодо третього - там немає покриття взагалі.

А таких сіл у нас багато. Якраз ці зміни в законопроекті дозволять людям увімкнути роумінг, перейти на мережу іншого оператора, щоб телефонувати чи писати повідомлення через месенджер.

— Проте зараз на момент воєнного стану національний роумінг і так доступний усім українцям.

— Він забезпечує голосові послуги і мінімальну швидкість інтернету, тобто 3G, але не всюди. Чому так? Тому що з початком повномасштабного вторгнення, коли запускали національний роумінг, треба було його зробити дуже швидко, і тому відкинули необхідність великих технічних змін налаштувань запуску 4G.

— Також передбачається, що середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/с. Якщо взяти всю Україну чи відомо Вам, яку її частку мобільні оператори наразі забезпечують такою середньою швидкістю?

— Чинні показники якості мобільного інтернету встановлювалися за старим законом Про телекомунікації. Новий закон про електронні комунікації, який почав діяти в 2022 році, не містить показника швидкості у переліку якості звʼязку. Тобто, коли оператор дає рекламу, що в нього висока швидкість 4G, ви можете скачувати швидко ролики з Ютубу - це про швидкість. Але показника швидкості юридично зараз немає. Тому навіть перевіряти, яка швидкість в Україні – це спірне питання, бо в законі не прописано нічого про це. Тому наша мета встановити цей показник якості.

Коли оператор звітує регулятору про населені пункти, які вони покрили звʼязком, в них повинні бути ці 2 Мбіт/с. До повномасштабного вторгнення вже був оператор, у якого був 91% покриття населення, в когось було там 87%, тобто вони наближались до виконання ліцензійних зобов’язань, щоб кожен мав 90%. Але при цьому, якщо об’єднати всі населені пункти, покриті всіма трьома операторами, там буде більше, ніж 90%.

— Чи розглядали ви варіанти, що оператори не встигнуть відновити звʼязок на деокупованих територіях, де є великі міста, умовно до завершення воєнного стану?

— По-перше, операторам нічого не заважає продовжувати ще на якийсь період після перемоги національний роумінг в конкретних місцях. Крім того, з досвіду, який ми вже маємо на деокупованих територіях оператори дуже швидко готові відновлювати свою мережу. У них є обладнання, яке очікує нашої перемоги.

— Навіть ті території, які вже понад 10 років під окупацією?

— Треба буде, авжеж, дозамовляти, але, наскільки мені відомо, оператори максимально налаштовані швидко відновити свою мережу. Війна показала, що зв'язок є досить важливою соціальною послугою, щоб кожен розумів, чи в безпеці його рідні.

— Загалом мобільні оператори, у випадку, коли буде прийнятий законопроєкт, понесуть додаткові витрати, щоб реалізувати національний роумінг, підтримувати його постійно, забезпечувати 4G?

— Зараз у нас національний роумінг безкоштовний, тобто немає розрахунків між операторами за те, що абоненти одного оператора користуються мережею іншого. Проте після перемоги національний роумінг запрацює як звичайна послуга, тому оператори будуть платити за нього один одному. Це нормально, адже хтось будував свою базову станцію, і він повинен її окупити.

У законопроєкті передбачено, що оператори можуть самі домовитися про таку ставку між собою. Однак, якщо в них це чомусь не вдається, тоді вже регулятор визначає спільну ставку про те, хто скільки платить за використання мережі іншого оператора для населення.

— Не всі оператори, наскільки нам відомо, повністю підтримують всі зміни передбачені законопроєктом. Зокрема "Київстар" заявив, що деякі послуги, як наприклад LTE, в національному роумінгу створюватиме додаткове навантаження на обмежений та дорогий радіочастотний ресурс операторів і може негативно вплинути на конкуренцію ринку. Що ви можете на це відповісти?

— Я можу повторити: щоб не було перевантаження, будуть встановлені вимоги до наданих послуг в національному роумінгу. Наприклад, ті ж самі 2 Мбіт/с, які зараз встановлені як мінімальні. Головна мета національного роумінгу – щоб люди залишалися на зв'язку. Це не про швидкість 50 Мбіт/с.

— Чи є у вас дані, який мобільний оператор найбільше має одноосібного представництва, з ким потрібно буде найбільше домовлятися?

— Тут же треба домовитися усім між собою.

— Якщо ми, умовно, беремо Київстар, у кого найбільше покриття, то всі повинні прийти до нього, домовитися з ним за ціну, щоб підключитися до мережі.

— Так, є така інформація. Найбільше населених пунктів, в якому лише один оператор – це Київстар. У нього сьогодні 2470 таких населених пунктів. Далі йде lifecell з 1900 населеними пунктами та Vodafone з 1000 населених пунктів.

— Тоді з цієї логіки коментар Київстара пов'язаний з тим, що він переживає через свої власні мережі, які він розбудовував?

— Він переживає, що в тих населених пунктах, де представлений тільки він один, користувачі інших операторів теж матимуть зв'язок. З точки зору конкуренції їм це не цікаво. Бо там тільки він і його абоненти знають, що його оператор молодець, тут будувався. Але наша головна мета, щоб якомога більше людей мали зв'язок. Саме тому ми пропонуємо запуск функції, щоб люди не втрачали змогу бути на зв'язку, незалежно від того, де вони знаходяться, якщо там уже працює мобільний зв'язок.

— Крім того, згідно з законопроєктом швидкість мобільного інтернету офіційно стане одним з показників якості зв’язку. Як зараз перевіряється його якість?

— Раніше перевірялася в основному не якість, а чи наявні радіозавади від радіокористувачів. Є український державний центр радіочастот і він зі своїм обладнанням проводить радіочастотний моніторинг.

Зараз через війну перевірки виконання ліцензійних вимог операторів про покриття 90% населення зі швидкістю інтернету 2 Мбіт/с не відбуваються. Тому поки що ми створюємо юридичний механізм для моніторингу виконання ліцензійних вимог і якості мобільного зв'язку.

— Як практично буде відбуватись перевірка звʼязку через спід-тест? І які саме сервіси зможуть надавати такі послуги?

— Зараз, щоб подати скаргу, на якість зв'язку, абонент може надіслати листа чи зателефонувати на гарячу лінію регулятора. Натомість, ми пропонуємо, щоб абонент на своєму телефоні міг перевірити швидкість мобільного інтернету за допомогою Speedtest.

Дані Speedtest буде отримувати регулятор. Проаналізувавши їх, він зможе побачити в якій частині населеного пункту швидкість мобільного інтернету не відповідає встановленим нормам. Такі результати можуть стати причиною для позапланової перевірки якості в цьому районі. Такі перевірки не будуть проводитись після кожного спідтесту. Тільки у локаціях, де значна кількість низьких результатів.

Також регулятор вирішить чи потрібно буде розробляти власний Speedtest чи можна заключити договір з уже діючою компанією і використовувати її послуги.

— На початку цього року в одному з інтерв'ю ви розповідали, що питання 5G в Україні досі актуальне. На якому етапі зараз триває реалізація проєкт і чи є приблизні дати, коли в Україні може запрацювати 5G.

— Ну, питання 5G дійсно буде актуальним, бо ми повинні також запровадити цю технологію, яка працює в деяких країнах вже з 2019 року. Найбільш така суттєва проблема – нам треба зробити науково-дослідні роботи і зрозуміти, що в тих діапазонах, які ми запланували під продаж для 5G, обладнання 5G не буде заважати обладнанню наших військових.

— А ця робота вже триває?

— Ми плануємо під 5G найпершим кроком це два діапазони: 700 МГц і 3400-3800 МГц. Для 700 МГц уже була зроблена теоретична робота. А другий крок – практична частина, щоб її зробити, нам треба взаємодіяти з військовими. Під час активних бойових дій вони не можуть собі цього дозволити, бо в них постійне бойове чергування.

— Уявімо, ми завершуємо війну. Як ви оцінюєте, скільки часу потрібно на те, щоб провести всі досліди, отримати результати і почати впроваджувати 5G?

— До року і можна буде запускати.

— Ваша цитата: "Знищення комунікацій ​​— одне з перших, що робили окупанти в населених пунктах. Мета проста ​​— позбавити людей зв’язку". Сьогодні росіяни знищили всі мобільні мережі на окупованих територіях?

— На окупованих територіях мережі українських мобільних операторів не працюють. По-перше, окупанти їх фізично знищують, по-друге, вони намагаються вимкнути український звʼязок, як на Херсонщині, де ще кілька місяців наші оператори надавали послуги мешканцям. Потім окупанти перекрили всю працездатність системи і зв'язок українських компаній там вимкнувся.

— А як вони налаштовують мобільний зв'язок на територіях, які вони сьогодні контролюють?

— Десь завозять своє обладнання, десь намагаються перепрошити українське. Більше інформації мають спецслужби, я не знаю такі деталі.

— Чи беруть в цьому участь російські мобільні оператори?

— Так, щоб запустити російський мобільний зв'язок на окупованих територіях, треба збудувати мережу. Але це не тільки базові станції з радіообладнанням, ще має бути ядро мережі. Це коштує десятки мільйонів доларів. І я не певен, що окупанти настільки технологічно і фінансово розвинені, щоб збудувати окремо собі мобільний зв'язок тільки під ці регіони. Тому, скоріш за все, вони приєднуються до загальної мережі вже російського мобільного оператора.

— Чи розраховували ви, скільки потрібно базових станцій для відновлення зв'язку на всіх деокупованих територіях?

— Є інформація кожного оператора, скільки він втратив базових станцій. Орієнтовно 8-9% мережі зараз не функціонує за рахунок тимчасово окупованих територій

— Це території, окуповані з 24 лютого 2022 року? Якщо говорити про Крим, Донеччину та Луганщину?

— Ще більше. Там теж величезна кількість.