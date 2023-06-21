Новости 21 июня: Украина привлекает международную помощь на URC, в "Дії" появилась новая облигация

О финансовой поддержке. Европейский Союз покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом пакете экономической помощи Украине, а также объявил о новой программе страхования военных рисков для содействия восстановлению Украины.

Соединенные Штаты выделят на восстановление Украины 1,3 миллиарда долларов.

Об облигациях. В приложении "Дія" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Новая Каховка"

О ВПК. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после войны на Украине ожидается бум в развитии военно-промышленного комплекса.

О страховании. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине.

Об энергетике. Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины договорились объединить усилия по мобилизации нового крупного пакета финансирования для поддержки энергетической безопасности страны, банк выделит 600 миллионов евро в виде займов и грантов от международных партнеров.

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Теперь Китай первый: как Пекин контролирует производства аккумуляторов для электромобилей

Производство электромобилей и аккумуляторов к ним сконцентрировано в Китае, страна контролирует поставки и владеет технологиями. Не означает ли это, что Запад проиграл Пекину конкуренцию на рынке электрокаров?