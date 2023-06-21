Агентство Всемирного банка по гарантиям инвестиций начало страховать военные риски в Украине

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Это первый подобный проект.

"Программа страхования военных рисков для инвестиций в украинскую экономику от MIGA даст зеленый свет тем бизнесменам, которые ждут возможности начать работу над восстановлением нашей страны. Ведь именно частные инвесторы станут основой послевоенного восстановления Украины", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлии Свириденко.

Страхование военных рисков в Украине будет происходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

Соглашение об увеличении гарантии с 17,1 до 40,85 млн евро между MIGA и немецким банковским холдингом ProCredit было подписано в присутствии первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко в Лондоне во время проведения Конференции по восстановлению Украины-2023 (URC-2023)".

Увеличение гарантии от MIGA распространяется на инвестиции ProCredit в капитал украинской дочерней компании АО "ПроКредит Банк" для поддержки украинского малого и среднего бизнеса.

Соответствующая программа будет действовать до декабря 2025 года.

По словам исполнительного вице-президента MIGA Хироши Матано, малый и средний бизнес получит доступ к крайне необходимым оборотным средствам. Аграрный сектор получает финансирование, чтобы продолжать экспорт зерна на мировые рынки. Кроме того, украинцы смогут рассчитывать на необходимые банковские услуги.

ProCredit Holding AG&Co.KGaA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия), является материнской компанией, ориентированной на развитие группы ProCredit, состоящей из коммерческих банков для малых и средних предприятий. В Украине компания владеет финучреждением "ПроКредит Банк".

MIGA создана в 1988 году как член группы Всемирного банка для продвижения прямых иностранных инвестиций в страны с развивающейся экономикой, помогает снизить риски ограничений на конвертацию и перевод валюты, нарушения контрактов правительствами, экспроприации, войны и гражданских беспорядков.

С момента своего создания MIGA предоставило гарантии почти на $70 млрд в 122 развивающихся странах в поддержку почти 1000 проектов.

Напоминаем:

Вопрос военного страхования инвестиций является краеугольным для привлечения средств на восстановление страны. Об этом, в частности, шла речь сегодня, 21 июня, на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Сейчас рассматривается несколько проектов покрытия рисков страны и военного страхования.

Ранее в MIGA предполагали, что сумма гарантий может быть увеличена примерно до 1 млрд долларов в 2023-м, или стать даже больше, если такой инструмент будет пользоваться спросом среди инвесторов.