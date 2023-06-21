Сунак заявил о новом пакете финпомощи Украине и механизме страхования военных рисков

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом пакете экономической помощи Украине, а также объявил о новой программе страхования военных рисков для содействия восстановлению Украины.

Об этом пишет Reuters.

На конференции Конференции по восстановлению Украины в Лондоне Сунак заявил о новой системе страхования военных рисков, направленной на помощь бизнесу инвестировать в Украину.

"Это огромный шаг вперед на пути помощи страховщикам в страховании инвестиций в Украину, устранение одного из самых больших барьеров и предоставление инвесторам уверенности, необходимой для действий", - сказал Сунак во время выступления на Ukraine Recovery Conference.

Также он официально объявил о пакете экономической помощи Украине, который анонсировали накануне.

"Я горжусь тем, что сегодня мы объявляем о многолетних обязательствах по поддержке экономики Украины. В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов", - подчеркнул Сунак.

Британский премьер также заявил о запуске нового британско-украинского технологического моста для содействия инвестициям и талантам, поддержки "зеленой" энергетики.

"Все это является частью быстрых коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также объявлено на этой неделе", - добавил он.

"МВФ выделит Украине 15 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в рамках обязательств G7 и ее партнеров по выделению 115 миллиардов долларов. А такие учреждения, как ЕБРР, предоставляют начальный капитал для поддержки роста, который происходит под руководством частного сектора", - добавил он.

Глава британского правительства также рассказал о старте инициативы Ukraine Business Compact, которая должна способствовать восстановлению Украины. По словам Сунака, к проекту уже присоединились более 400 компаний из 38 стран мира.

"Мы прежде всего должны построить платформу для бизнеса. Только они могут по-настоящему привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина. Именно поэтому мы запускаем Ukraine Business Compact, чтобы частный сектор пообещал свою поддержку восстановлению и реконструкции Украины.

И я рад объявить сегодня, что более 400 компаний из 38 стран мира с общей рыночной капитализацией 4,9 триллиона долларов США уже подписали этот документ", - резюмировал Сунак.

Экономическая правда