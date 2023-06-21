ЕС обещает покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года

Европейский Союз покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в Лондоне на международной конференции, посвященной восстановлению Украины.

По словам президента ЕК, к 2027 году дефицит в украинской финансовой системе составит около EUR60 млрд. Потребности в быстром восстановлении составят около EUR50 млрд. Это означает, что в целом дефицит составит EUR110 млрд до 2027 года.

"Именно поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет примерно EUR50 млрд для Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Финансирование будет осуществляться в виде европейских грантов, кредитов, а также за счет замороженных ранее российских активов.

"Мы будем работать с Украиной столько, сколько понадобится. Сегодня мы подробно обсудим планирование инвестиций и реформ. Этот план может стать якорем для всех международных доноров. Мы должны иметь прогнозируемость. Это поможет нашей координации и максимизирует наше влияние", - сказала она.

Напоминаем:

Накануне Еврокомиссия предложила выделить Украине EUR50 млрд финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

Подчеркивалось, что эта помощь обеспечит перспективу и предсказуемость для правительства в Киеве, а также "будет стимулировать других доноров активизироваться".