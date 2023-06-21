Теперь Китай первый: как Пекин контролирует производства аккумуляторов для электромобилей

Про Китай часто говорять як про антагоніста США, який постійно хоче перебрати на себе першість у тій чи іншій галузі. Американський уряд вводить різні обмеження, щоб не допустити цього і зберегти першість.

Такий сценарій протистояння став вже звичним для всіх. До прикладу, можна згадати змагання в індустрії напівпровідників: колективний Захід попереду, Китай намагається порушити "статус-кво".

В чомусь Пекіну все ж таки вдалось вирватись уперед. Майбутнє автомобільного транспорту формується в Китаї. Саме виробництво електромобілів та їх головного компоненту – акумуляторів – сконцентровано саме там.

Виявляється, що на Китай припадає 75% виробничих потужностей галузі. Пекін контролює ланцюги постачання, а китайські фірми мають частки у видобувних компаній по всьому світу. Китай не просто видобуває та перетворює сировину на автомобільні акумулятори, він володіє технологіями у виробництві, які тепер вже США бажає отримати.

Складається враження, що Захід проґавив цілу епоху, і тепер хаотичного намагається наздогнати Китай, який вже, ймовірно відірвався надто далеко.

Ринок електромобілів

З кожним роком кількість електромобілів невпинно збільшується. У 2022 році обсяги їх продажів зросли на 68% у порівнянні з 2021 роком.

Загалом, торік продали понад 10 млн електрокарів різного типу, що становить близько 10% від всього автомобільного ринку у світі.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року частка електромобілів на ринку авто має збільшитись до 60%. Тобто всього за сім років авто з електричними двигунами продаватимуться більше ніж ті, що працюють на двигунах внутрішнього згорання.

Більше того зростання продажів електромобілів відбувається на тлі глобального скорочення ринку автомобілів – торік їх продажі впали на 3% у порівнянні з 2021 роком.

Стрімка популярність електромобілів зумовлена також політиками урядів щодо зменшення забруднення навколишнього середовища традиційними авто. Так, лідери Євросоюзу з 2025 року мають намір повністю заборонити продаж нових бензинових і дизельних авто на території країн ЄС.

Також у США готують нові правила, відповідно до яких до 2032 року понад 60% проданих нових авто мають бути саме електричними.

Більше того, за прогнозом Reuters, світові автовиробники до 2030 року інвестують понад 1,2 трлн дол у розвиток та виробництво електромобілів й акумуляторів до них.

Китай лідер на ринку електромобілів

За останні роки Китай суттєво наростив свою присутність на ринку електромобілів не тільки як виробник, але й як споживач.

Як свідчать дані Дослідницької групи LMC Automotive у 2022 році на електромобілі припадало 19% продажів нових авто в Китаї. При тому, що в Євросоюзі цей показник становив тільки 11%, а в США – 5,8%.

За минулий рік в другій економіці світу продали 4,4 млн авто, двигуни яких живляться повністю від батареї та 1,5 млн гібридних електромобілів із підзарядкою від електромережі. Таким чином на Китай припадає понад половини від усіх проданих електрокарів у світі.

Міністерство промисловості й технологій Китаю, яке також відповідає за автомобільну промисловість, планує до 2030 року збільшити частку продажу електромобілів до 40% по всій країні. У Міжнародному енергетичному агентстві додають, що за відповідних темпів зростання, ця ціль може бути досягнута навіть з випередженням строків.

Крім ринку збуту Китай є лідером з виробництва на ринку електрокарів. Приблизно 6,7 млн електромобілів, включно з гібридами та автомобілями, що працюють не на двигунах внутрішнього згорання, виробляються саме в Китаї.

До прикладу, Теsla яка у 2018 році стала першим іноземним автовиробником, якому дозволили виробляти автомобілі в Китаї без національного партнера, за 2022 рік сконцентрувала в Піднебесній близько 52% усіх своїх потужностей.

Лідерство Китаю на ринку електрокарів не в останню чергу зумовлено активною політикою Пекіна, який протягом років витрачав мільярди державних субсидій на податкові пільги та підтримку цього сектора.

У період з 2009 року по 2022 рік китайський уряд виділив понад 29 млрд дол на відповідні субсидії та податкові пільги. Крім того, країна активно закуповує у місцевих виробників електромобілі для системи громадського транспорту.

Без Китаю не обійтись

Конструкція електромобіля, у порівнянні з класичним авто, значно простіша. По факту, найбільш вартісними її елементами є акумуляторні елементи. На них припадає до 40% від вартості всього автомобіля.

Саме у рибництві акумуляторів для електромобілів азійський гігант фактично не має конкурентів.

За даними Bloomberg NEF, на Китай припадає 75% виробничих потужностей акумуляторних елементів. Крім того, 50% потужностей з переробки металів для акумуляторів з усіх ключових матеріалів контролюється саме Піднебесною, а її національні компанії активно інвестують у гірничодобувні активи по всьому світу.

Останні кілька років Китай систематично працював над тим, щоб сьогодні контролювати кожен етап виробництва літій-іонних акумуляторів.

Особливо цікавим є те, що на його території є небагато родовищ з необхідною сировиною, тому китайська влада активно стимулює місцеві компанії скуповували частки в гірничодобувних компаніях по всьому світу.

У результаті, Китай контролює 41% видобутку необхідного для виробництва акумуляторів кобальту та має найбільші потужності з видобутку літію.

Ще одним елементом, необхідним для акумуляторів, є графіт, який здебільшого видобувають також у Китаї.

І навіть якщо інші країни можуть самостійно добувати сировину для акумуляторів, вони, скоріш за все, будуть доставляти її в Китай. В цьому теж допомогла далекоглядна влада.

Для переробки сировини потрібно багато енергії, щоб відокремити мінеральні сполуки. Наприклад, для виробництва мінералів для акумуляторів потрібно в три-чотири рази більше енергії, ніж для сталі чи міді.

Китайська влада змогла субсидіювати виробництво, компенсуючи ресурсні витрати. Так, місцеві компанії переробляють мінерали в більших обсягах і з меншими витратами, що призвело до закриття аналогічних заводів в інших країнах.

Також Китай не дуже прискіпливо контролює екологічні норми, як це роблять в ЄС та США.

Загалом азійський гігант має більшість переробних потужностей у світі, коли йдеться про такі важливі компоненти, як кобальт, сульфат нікель, гідроксид літію та графіт.

Ще одним важливим досягненням Китаю є літій-залізо-фосфатні акумулятори, відомі як технологія LFP. Західні компанії робили акцент на літій-нікель-марганцево-кобальтовим (NMC) акумуляторах, які дозволяють накопичувати багато електроенергії, забезпечуючи електромобілю більший запас ходу.

Однак, кілька китайських компаній з виробництва акумуляторів, таких як Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) продовжували активно вивчати технологію LFP, і в результаті значно покращили її можливості.

У 2022 році третина від усіх вироблених у світі акумуляторів для електромобілів були саме LFP.

Причина їх популярності в тому, що вони є дешевшою альтернативою NMC, оскільки для літієвого фосфату заліза використовують широко доступні залізо та фосфат замість нікелю, марганцю та кобальту. А це дозволяє знизити вартість автомобіля.

Наздогнати Китай

Зробити це буде надзвичайно складно. Головними конкурентами для Пекіну є Європейський Союз та США, які намагаються увірватися на цей ринок.

З історичної перспективи, Китай далеко попереду своїх конкурентів, оскільки починав інвестувати в технології для електромобілів ще з 2001 року. Це дозволило йому суттєво вирватися уперед.

До прикладу, Китай вже володіє більшістю кобальтових копалень у Конго, які досить часто купувались в американських компаній.

Відставання Заходу у виробництві електромобілів, пояснюється й тим, що в США автомобілі з двигунами внутрішнього згорання досі добре продаються. Для інвесторів це сигнал, що вкладення в автомобільну класику все ще можуть приносити прибутки.

Китай, при цьому, може не зважати на цей ринок і через державні механізми допомагати з розвитком конкретної галузі. Загалом, лідерство Піднебесної серед виробників електромобілів та акумуляторів коштувало Пекіну понад 130 млрд дол, витрачених на стимулювання досліджень, державні контракти та споживчі субсидії.

Усвідомлюючи патовість ситуації уряд США теж починає активно інвестувати в цей напрям, та бореться з Пекіном адміністративними методами. Зокрема, Білий дім через закон про зниження інфляції (IRA) намагається виключити китайські акумуляторні елементи з ланцюгів поставок виробництва електромобілів у США.

Такі заходи коштуватимуть бюджету США близько 370 млрд дол, які спрямують на податкові пільги для електромобілів і акумуляторів, вироблених всередині країни.

Проте, фінансове стимулювання не дозволить американським компаніям звільнитися від залежності Китаю. Адже навіть угода між компанією Ford та CATL про будівництво заводу з виробництва LFP акумуляторів в США ретельно перевірялась китайською владою, щоб основна технологія акумуляторного гіганта не була передана американському автовиробнику.

Конкуренція між Китаєм та США змусила Євросоюз сконцентруватись на внутрішньому виробництві акумуляторів для електромобілів.

ЄС ще у 2017 році запустив програму, щоб розпочати місцеве виробництво, відповідно до якого до 2030 року європейські постачальники задовольнятимуть 90% потреб регіону в акумуляторах.

Навіть німецькі автовиробники усвідомлюють серйозність майбутнього протистояння у виробництві електромобілів. Так концерн Volkswagen планує витратити 15 млрд євро на будівництво трьох заводів з виробництва акумуляторів та розвиток джерел сировини.

Лідери на автомобільному ринку схоже занадто пізно усвідомили прихід нової епохи, а китайські виробники отримали унікальну можливість в історії стати глобальними автобрендами.

Ігноруючи екологічні стандарти всередині країни, інвестуючи в держави з сумнівним політичним режимом, Китай таки зміг наблизитись до світового лідерства. Принаймні у сфері будівництва електромобілів його вже можна назвати гегемоном.