В Украине после войны ожидается бум в развитии ВПК - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после войны на Украине ожидается бум в развитии военно-промышленного комплекса.

Об этом глава правительства рассказал во время выступления на Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

"Мы определили пять ключевых сегментов, которые будут формировать основу обновления и трансформации нашей экономики", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль отметил большой потенциал в энергетическом секторе Украины, добыче и хранении газа, а также гидроэнергетике. Еще одним важным сектором украинской экономики является ВПК.

"Уже сейчас европейские глобальные компании рассматривают возможность строительства производственных мощностей в Украине. После войны мы ожидаем настоящий бум в развитии этого сектора в Украине", - добавил премьер-министр.

Также Шмыгаль заявил, что после войны может удвоиться рост сельского хозяйства. А также назвал еще одной перспективной отраслью инфраструктуру.

"IТ. Мы амбициозно настроены стать одним из лидеров. Мы предлагаем лучшие условия для привлечения частного сектора. Те, кто инвестирует в Украину сегодня, будут иметь чрезвычайные возможности и перспективы в ближайшие годы", - добавил глава Кабмина.

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