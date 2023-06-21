В "Дії" запустили новую военную облигацию "Новая Каховка"
В приложении "Дія" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Новая Каховка"
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Запустили в "Дії" военную облигацию "Новая Каховка". Две недели назад российские террористы разрушили Каховскую ГЭС, устроив экоцид. Несгибаемые украинцы с первых секунд активно включились в ликвидацию последствий и помощи пострадавшим. Облигация "Новая Каховка" в "Дії" - это еще один действенный способ помощи", - отметил он.
Федоров также добавил, что владельцам военной облигации "Мариуполь" сегодня, 21 июня, поступит выплата на карту "еПоддержки".
Напоминаем:
Военные облигации - ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения. Украинцы инвестируют в них деньги, которые работают на армию и экономику.
Облигации есть двух видов - купонные и дисконтные:
- Дисконтные - со сроком погашения менее года, продаются по цене ниже номинала.
- Купонные - со сроком погашения более года и купонными платежами.
Покупая облигации, вы даете государству в долг деньги и обратно получаете их с процентами. То есть зарабатываете на этом, получая прибыль в процентах.
Военные облигации отличаются тем, что средства с них идут на поддержку экономики в военное положение. Они имеют определенный срок действия. В день выплаты вклад возвращается вместе с процентами.
Облигации в приложении "Дія" отличаются:
- датами выплат - на срок до 1,5 года;
- процентами дохода - от 11 до 16 процентов годовых;
- названиями в честь временно оккупированных городов и территорий - Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым и др.
Стоимость одной военной облигации - от 900 гривен.
"Дія" не продает облигации самостоятельно. Приложение только помогает приобрести облигации у одного из партнеров - банков и лицензированных брокеров.
Чтобы купить облигации в "Дії", необходимо:
- обновить приложение до последней версии;
- в "Услугах" найти "Военные облигации";
- выбрать тип облигаций по названию украинских городов или территорий;
- выбрать банк или брокера, у которого хотите купить облигации;
- указать количество облигаций;
- ввести контактные данные и выбрать карту "еПоддержки", на которую получите выплаты через некоторое время;
- проверить и отправить запрос выбранному партнеру;
- подписать документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатить облигации;
- ожидать оповещения от "Дії". Зачисление на счет в ценных бумагах происходит в течение трех рабочих дней.
"Дія" сообщит, когда облигации поступят на ваш счет в ценных бумагах.
Услуга реализована Министерством цифровой трансформации Украины совместно с Министерством финансов Украины, Национальной Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины при поддержке Укрзализныци.