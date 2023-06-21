В "Дії" запустили новую военную облигацию "Новая Каховка"

В приложении "Дія" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Новая Каховка"

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили в "Дії" военную облигацию "Новая Каховка". Две недели назад российские террористы разрушили Каховскую ГЭС, устроив экоцид. Несгибаемые украинцы с первых секунд активно включились в ликвидацию последствий и помощи пострадавшим. Облигация "Новая Каховка" в "Дії" - это еще один действенный способ помощи", - отметил он.

Федоров также добавил, что владельцам военной облигации "Мариуполь" сегодня, 21 июня, поступит выплата на карту "еПоддержки".

Напоминаем:

Военные облигации - ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения. Украинцы инвестируют в них деньги, которые работают на армию и экономику.

Облигации есть двух видов - купонные и дисконтные:

Дисконтные - со сроком погашения менее года, продаются по цене ниже номинала.

Купонные - со сроком погашения более года и купонными платежами.

Покупая облигации, вы даете государству в долг деньги и обратно получаете их с процентами. То есть зарабатываете на этом, получая прибыль в процентах.

Военные облигации отличаются тем, что средства с них идут на поддержку экономики в военное положение. Они имеют определенный срок действия. В день выплаты вклад возвращается вместе с процентами.

Облигации в приложении "Дія" отличаются:

датами выплат - на срок до 1,5 года;

процентами дохода - от 11 до 16 процентов годовых;

названиями в честь временно оккупированных городов и территорий - Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым и др.

Стоимость одной военной облигации - от 900 гривен.

"Дія" не продает облигации самостоятельно. Приложение только помогает приобрести облигации у одного из партнеров - банков и лицензированных брокеров.

Чтобы купить облигации в "Дії", необходимо:

обновить приложение до последней версии;

в "Услугах" найти "Военные облигации";

выбрать тип облигаций по названию украинских городов или территорий;

выбрать банк или брокера, у которого хотите купить облигации;

указать количество облигаций;

ввести контактные данные и выбрать карту "еПоддержки", на которую получите выплаты через некоторое время;

проверить и отправить запрос выбранному партнеру;

подписать документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатить облигации;

ожидать оповещения от "Дії". Зачисление на счет в ценных бумагах происходит в течение трех рабочих дней.

"Дія" сообщит, когда облигации поступят на ваш счет в ценных бумагах.

Услуга реализована Министерством цифровой трансформации Украины совместно с Министерством финансов Украины, Национальной Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины при поддержке Укрзализныци.