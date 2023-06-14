Новости 14 июня: сковороды и барабаны для укрытий за 3,5 миллиона, визит МАГАТЭ на ЗАЭС отложили

О закупках. Педагоги Днепровского района столицы закупили для укрытий в учебных заведениях высокотехнологичные овощерезки и сковородки, а также барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог более чем на 3,5 миллиона гривен.

О МАГАТЭ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 14 июня не прибыл на Запорожскую АЭС, хотя накануне, находясь в Киеве, он анонсировал, что будет на станции 13 июня вечером.

Вопрос с отложенным визитом на ЗАЭС гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси должен решиться в ближайшее время, а оценку с безопасностью такой поездки должны дать военные, заявили в Минэнерго.

О Каховской ГЭС. В Организации Объединенных Наций заявили, что подрыв Каховской ГЭС будет иметь огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к росту цен на продукты питания и может повлечь за собой проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек.

Убытки рыбной отрасли в результате уничтожения Каховского водохранилища после подрыва плотины гидроэлектростанции россиянами, ориентировочно, могут составить более 11 млрд грн.

О голосовании за россиянина в ISO. Минэкономики отстранило от исполнения обязанностей директора Национального органа стандартизации ГП "УкрНИНЦ" Олега Швыдкого на время проведения служебной проверки относительно поддержки представителем Украины избрания кандидата от РФ председателем подкомитета ISO (Международной организации по стандартизации) по арктическим операциям.

О ФРС. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США оставил неизменным диапазон базовой ставки: с начала мая он составляет 5-5,25% - это рекордный уровень с 2006 года.

Эксклюзив ЭП

"Молимся Богу о дожде". Что происходит с городами и заводами Днепропетровщины, которые остались без воды

Города на Днепропетровщине страдают от регулярных обстрелов, а теперь учатся жить еще и без воды. Что происходит в населенных пунктах, которые больше всего пострадали от осушения Каховского водохранилища. (укр)