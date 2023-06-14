Отложенный визит гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС: отмашку должны дать военные - Минэнерго

Вопрос с отложенным визитом на ЗАЭС гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси должен решиться в ближайшее время, а оценку с безопасностью такой поездки должны дать военные.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Гросси в Украине. Вопрос с его визитом на ЗАЭС должен решиться в ближайшие дни. Я не могу давать оценку ситуации - продолжаются боевые действия, и ситуацию оценивают военные. Это ответственность за жизнь",- сказал он в комментарии журналистам в среду.

При этом он отметил, что очень надеется на визит Гросси на ЗАЭС.

"Есть надежда, что оккупанты дадут МАГАТЭ какие-то адекватные ответы на вопросы, что происходит на станции",- отметил Галущенко.

Он также сообщил, что во время визита планировалось осуществить ротацию миссии агентства на станции с увеличением ее персонального состава с четырех до шести человек.

Напоминаем:

В среду утром стало известно, что Рафаэль Гросси не прибыл на Запорожскую АЭС, как планировал накануне.

При этом, источники в украинском правительстве заявили, что Гросси ждет возможности, чтобы иметь возможность безопасно передвигаться.

В свою очередь представители российского "Росатома" заявили, что визит Гросси отложен всего на сутки, и он якобы прибудет на станцию 15 июня.