Отложенный визит гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС: отмашку должны дать военные - Минэнерго
Вопрос с отложенным визитом на ЗАЭС гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси должен решиться в ближайшее время, а оценку с безопасностью такой поездки должны дать военные.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".
"Гросси в Украине. Вопрос с его визитом на ЗАЭС должен решиться в ближайшие дни. Я не могу давать оценку ситуации - продолжаются боевые действия, и ситуацию оценивают военные. Это ответственность за жизнь",- сказал он в комментарии журналистам в среду.
При этом он отметил, что очень надеется на визит Гросси на ЗАЭС.
"Есть надежда, что оккупанты дадут МАГАТЭ какие-то адекватные ответы на вопросы, что происходит на станции",- отметил Галущенко.
Он также сообщил, что во время визита планировалось осуществить ротацию миссии агентства на станции с увеличением ее персонального состава с четырех до шести человек.
Напоминаем:
В среду утром стало известно, что Рафаэль Гросси не прибыл на Запорожскую АЭС, как планировал накануне.
При этом, источники в украинском правительстве заявили, что Гросси ждет возможности, чтобы иметь возможность безопасно передвигаться.
В свою очередь представители российского "Росатома" заявили, что визит Гросси отложен всего на сутки, и он якобы прибудет на станцию 15 июня.