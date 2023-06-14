ФРС США взяла паузу в повышении ставки впервые больше чем за год

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США оставил неизменным диапазон базовой ставки: с начала мая он составляет 5-5,25% - это рекордный уровень с 2006 года.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

"Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался значительный прирост рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной.

Банковская система США прочная и устойчивая. Более жесткие условия кредитования для домохозяйств и бизнеса, вероятно, повлияют на экономическую активность, занятость и инфляцию. Масштабы этих последствий остаются неопределенными. Комитет остается очень внимательным к инфляционным рискам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе и в поддержку этих целей решил сохранить целевой диапазон для ставки от 5 до 5,25%.

"Сохранение целевого диапазона на этом заседании позволит комитету оценить дополнительную информацию и ее влияние на монетарную политику.

Определяя степень дополнительного ужесточения монетарной политики, которое может быть целесообразным для возвращения инфляции до 2% со временем, Комитет примет во внимание кумулятивное усиление монетарной политики, лаги, с которыми монетарная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономическое и финансовое развитие", - добавили в регуляторе.

Последний раз ФРС сохраняла ставку неизменной 15 месяцев назад, в январе 2022 года. После этого, начиная с марта 2022-го, американский регулятор последовательно ужесточал свою денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией.

Так, Федрезерв повышал ставку, которая держалась на примерно нулевых уровнях почти два года с начала пандемии, десять раз подряд, в том числе четыре раза подряд - на 75 базисных пунктов.

Экономическая правда