Подрыв Каховской ГЭС: убытки рыбной отрасли оценивают в более чем 11 миллиардов

Убытки рыбной отрасли в результате уничтожения Каховского водохранилища после подрыва плотины гидроэлектростанции россиянами, ориентировочно, могут составить более 11 млрд грн.

Об этом заявили в Госрыбагентстве.

"Так, только из-за затопления двух государственных рыбоводных заводов Госрыбагентства украинские водоемы ежегодно недополучат зарыбление в количестве 16 млн экз. ценных видов водных биоресурсов.

В частности, Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молоди частиковых рыб обеспечивал ежегодное вселение 13,4 млн экз. ценных видов рыб (6,2 млн экз. аборигенных и 7,2 млн экз. растительноядных)", - говорится в сообщении.

"Еще 2,6 млн экз. мальков ценных видов рыб, в том числе 1,6 млн экз. осетровых видов, должен был ежегодно вселять в отечественные водоемы Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбовоспроизводящий завод им. академика С.Т. Артющика.

По предварительным подсчетам финансовые убытки государству только от потери заводом ремонтно-маточного поголовья осетровых видов рыб, а это почти 19 тыс. экз. стерляди, осетра и севрюги, составят более 900 млн грн", - добавили в агентстве.

При этом динамика уровневого режима Каховского водохранилища свидетельствует о реальной перспективе полного осушения ложа водохранилища, то есть фактически под водой может остаться только старое русло р. Днепр. Как следствие, это может привести к массовой гибели водных биоресурсов, резюмировали в ведомстве.

Читайте также: Без воды. Как катастрофа на Каховской ГЭС может уничтожить овощеводство Юга

Города в Днепропетровской области могут остаться без воды. Что об этом известно?

"Молимся Богу о дожде". Что происходит с городами и заводами Днепропетровщины, которые остались без воды

Экономическая правда