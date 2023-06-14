Представитель Украины проголосовал за россиянина в ISO: Минэкономики инициирует проверку, голос отзовут

Олег Швыдкий Фото: УкрНИНЦ

Минэкономики отстранило от исполнения обязанностей директора Национального органа стандартизации ГП "УкрНИНЦ" Олега Швыдкого на время проведения служебной проверки относительно поддержки представителем Украины избрания кандидата от РФ председателем подкомитета ISO (Международной организации по стандартизации) по арктическим операциям.

Соответствующий приказ Минэкономики издало 14 июня, сообщает пресс-служба министерства.

"По информации руководства ГП "УкрНИНЦ", голосование представителем Украины за избрание председателя подкомитета ISO по арктическим операциям кандидата от России - сотрудника компании "Газпром нефть" Сергея Баранова - было технической ошибкой.

С целью решения вопроса ГП "УкрНИНЦ" направило в Центральный секретариат ISO и ISO/TC 67 письмо об отмене голосования, которое сейчас находится на рассмотрении в ISO. Голос представителя Украины за указанного кандидата будет отозван", - говорится в сообщении.

Минэкономики также обратилось в СБУ о проведении проверки ГП "УкрНИУЦ" относительно возможных фактов превышения должностными лицами госпредприятия своих должностных полномочий, а также возможного совершения действий в интересах представителей РФ.

На время отстранения Олега Швыдкого исполнение обязанностей директора ГП "УкрНИНЦ" возложили на Александра Кирьянова, заместителя гендиректора этого предприятия.

В ISO Украину представляет Национальный орган стандартизации ГП "УкрНИНЦ", которое относится к сфере управления Минэкономики.

В протоколе на официальном сайте ISO говорится, что за избрание россиянина на должность председателя подкомитета проголосовали 14 стран - Австрия, Аргентина, Бахрейн, Иран, Испания, Катар, Китай, Корея, Кувейт, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, Таиланд и Украина.

Против проголосовали Канада, Дания, Финляндия, Норвегия и Великобритания.

Экономическая правда