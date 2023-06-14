ООН предупреждает о росте цен на продовольствие из-за подрыва Каховской ГЭС

В Организации Объединенных Наций заявили, что подрыв Каховской ГЭС будет иметь огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к росту цен на продукты питания и может повлечь за собой проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в комментарии BBC подчеркнул, что влияние на продовольственную безопасность может оказаться значительным.

"Это житница – вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты питания, я уверен, обязательно возрастут", – сказал он.

По словам чиновника, огромными будут проблемы с уборкой и посевом следующего урожая, что будет иметь огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Гриффитс добавил, что от Каховского водохранилища для получения питьевой воды зависят 700 тыс человек. Без чистой воды люди будут чаще болеть, а наиболее уязвимыми в этой ситуации являются дети.

А также отметил, что ущерб такому масштабу гражданской инфраструктуры полностью противоречит международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции.

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