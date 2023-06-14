Визит МАГАТЭ на ЗАЭС отложен: источники говорят - по соображениям безопасности

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 14 июня не прибыл на Запорожскую АЭС, хотя накануне, находясь в Киеве, он анонсировал, что будет на станции 13 июня вечером.

О том, что Гросси отсутствует на ЗАЭС сообщает Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве, а также российское пропагандистское информагентство ТАСС.

"Он ждет возможности безопасно передвигаться", - сказал высокопоставленный украинский чиновник, который говорил с Reuters на условиях анонимности. Чиновник не сказал, когда Гросси прибудет на станцию.

В то же время, ТАСС пишет о том, что визит перенесен на 15 июня.

"Миссия переносится на сутки", - сказал агентству советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, не уточнив причины.

Напоминаем:

Ранее сам Гросси сообщал, что намерен посетить ЗАЭС 13 июня вечером.

Так, днем 13 июня глава МАГАТЭ посетил Киев. Там он сообщил, что по завершении общения с прессой отправится на станцию, где проведет несколько часов и самостоятельно оценит ситуацию. Буквально, Гросси сказал, что его визит на объект состоится во вторник вечером, т.е, 13 июня.

11 июня Гросси заявлял про необходимость проведения проверки "существенных расхождений" в данных об уровне воды на Каховской дамбе, которая была повреждена в результате взрыва и используется для охлаждения реакторов станции.

14 июня стало известно, что оккупанты препятствуют переводу ЗАЭС-5 в безопасный режим "холодного" останова.