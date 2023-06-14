Сковороды по 700 тысяч и барабаны: киевские педагоги на 3,5 миллиона позаботились о школьных укрытиях
Педагоги Днепровского района столицы закупили для укрытий в учебных заведениях высокотехнологичные овощерезки и сковородки, а также барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог более чем на 3,5 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе онлайн-закупок Prozorro.
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Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации объявило тендер на закупку 12 "комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях" более чем на 1,5 млн грн в декабре 2022 года. Тогда же был подписан договор и, соответственно, закуплены товары.
Для укрытий чиновники выбрали овощерезки Robot Coupe CL50. Модель укомплектована:
- дисками-слайсерами 1 мм; 2 мм; 4 мм;
- диском-теркой 2 мм;
- диском для нарезки соломкой 2.5x2.5 мм;
- комплектом для нарезки кубиками 10x10x10 мм;
- диском картофель-фри 10х10 мм;
- комплектом для очистки решеток для нарезки кубиков 5, 8 и 10 мм;
- набором для картофельного пюре 2мм;
- двухслойным держателем для решеток, чистящим инструментом, воронкой для загрузки и т.д.
Одна овощерезка обошлась управлению образования в 131 958 грн, а вся закупка - в 1 583 496 грн.
"Смотрите, когда вы нарубили овощи уже в каком-то укрытии, на тех же овощерезках в Днепровском районе города Киева, то вы сможете пойти в другое укрытие, где сможете это все приготовить, там же в Днепровском районе", - написал в Facebook председатель правления Союза Концертной индустрии Украины Максим Шульженко.
Месяцем ранее закупить кулинарное оборудование решили в Художественном лицее "Смена" того же Днепровского района столицы. Учебное заведение в ноябре объявило тендер на закупку "технологического оборудования в укрытие учебного заведения" в количестве 2 штук. Под таким оборудованием чиновники имели в виду многофункциональные сковороды iVario Pro 2-S с сенсорным дисплеем LED и USB портом для загрузки рецептов.
Стоимость одной такой сковороды составляет 725 700 гривен, однако закупка двух сковородок обошлась лицею в 1,2 млн. грн.
Следует отметить, что оба тендера на поставку оборудования для приготовления пищи выиграла компания ООО "Торговый дом "С-Проф"".
По данным YouControl, компания зарегистрирована во Львовской области и занимается 22 видами деятельности: от организации конгрессов и торговых выставок, оптовой торговли и электромонтажных работ до научной деятельности.
Барабаны для психологической разгрузки
Управление образования в Днепровском районе столицы заботится не только об обеспечении детей питанием, но и их ментальном состоянии во время воздушных тревог.
В апреле ведомство объявило тендер и уже закупило "музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".
Так, у физического лица – предпринимателя Патрикея Романа Алексеевича было закуплено 306 барабанов разного диаметра и 153 комплекта молоточков для барабанов общей суммой 882 262 грн.
Подобную закупку упомянутое управление образования осуществляло в 2020 году. Тогда же у этого же ФЛП было закуплено 87 комплектов молотков для барабанов за 646 410 грн.
Экономическая правда