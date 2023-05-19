Новости 19 мая: санкции против "дочек" "Росатома" и российских алмазов, "Укрэнерго" просит экономить электроэнергию вечером

О санкциях против РФ. Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о новых санкциях против России: в частности, попадут компании, близкие к "Росатому", а также причастные к кражам украинского зерна физические и юридические лица.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о запрете импорта российских алмазов, меди, алюминия и никеля в новом пакете санкций.

Страны Большой семерки согласились сотрудничать, чтобы отслеживать российские бриллианты, но не ввели прямой запрет на импорт российских драгоценных камней.

Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт, "направленных против секторов, имеющих экономическое и стратегическое значение для России" - в перечне, в частности, "Роснефть" и дочерние компании "Росатома".

Об электроэнергии. В "Укрэнерго" заявили, что для сохранения баланса необходимо экономное потребление электроэнергии в вечерние часы, поэтому просит перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь.

О Дерипаске. Апелляционное дело по иску Минюста к ВАКС по взысканию украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски затягивают: суд перенес очередное заседание, якобы под предлогом кибератаки, но этой кибератаки не было.

О Volkswagen. Немецкий автоконцерн Volkswagen Group объявил, что завершил продажу своих долей в российском бизнесе местному инвестору.

О польском арбитраже против "Газпрома". Владелец польского участка Ямальского газопровода EuRoPol Gaz обратился к российскому "Газпрому" с иском на общую сумму около 6 миллиардов злотых (1,4 миллиарда долларов).

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