Активы Дерипаски в Украине до сих пор не конфискованы, дело затягивают – Trap Aggressor

Апелляционное дело по иску Минюста к ВАКС по взысканию украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски затягивают: суд перенес очередное заседание, якобы под предлогом кибератаки, но этой кибератаки не было.

Об этом заявили аналитики проекта Trap Aggressor от аналитического центра StateWatch.

Взысканию в доход государства подлежат около 359 объектов Олега Дерипаски в Украине, среди наиболее значимых - Николаевский глиноземный завод, "Глуховский карьер кварцитов", "Сервисный центр "Металлург". Общая потенциальная стоимость корпоративных прав всех компаний олигарха в Украине составляет более 3,5 миллиарда гривен, говорят аналитики.

"Украинские правоохранители подозревают, что подконтрольные Дерипаске металлургические предприятия в Украине поставляли алюминиевую продукцию компаниям из российского ВПК, которые, в свою очередь, поставляли оружие и боеприпасы в российскую армию. Что интересно, часть алюминиевой продукции изготавливали из сырья украинского происхождения, а именно производства "Николаевского глиноземного завода"", - говорится в сообщении.

Олег Дерипаска - российский бизнесмен, принадлежит к близкому кругу Путина.

Олигарх является основателем компаний по производству алюминия "Русал", "Базовый элемент" и "Эн+Групп". По данным Financial Times, Дерипаска отмывал средства для Путина, за это США в 2018 году наложили на него санкции. В то же время СНБО наложил санкции на бизнесмена в октябре 2022 года, что позволило начать процедуру взыскания его украинских активов через ВАКС в соответствии с ЗУ "О санкциях".

"Аналитики Trap Aggressor отмечают, что по закону активы Дерипаски и других причастных к агрессии россиян и коллаборационистов можно взыскать только в период военного положения, поэтому любые затягивания могут лишить Украину возможности конфискации и получения ресурсов на восстановление", - говорится в позиции аналитиков.

Экономическая правда