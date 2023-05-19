Польская EuRoPol Gaz подала арбитраж против "Газпрома" на 1,4 миллиарда долларов

Владелец польского участка Ямальского газопровода EuRoPol Gaz обратился к российскому "Газпрому" с иском на общую сумму около 6 миллиардов злотых (1,4 миллиарда долларов).

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире TVP Info.

Компания EuRoPol Gaz, отвечающая за транспортировку газа, обратилась в арбитраж с иском против "Газпрома" о возмещении примерно 850 млн злотых дебиторской задолженности, просроченных платежей за транспортировку газа.

По словам Сасина, тогдашний вице-премьер Вальдемар Павляк "подарил деньги россиянам в 2010 году, он не претендовал на эти деньги", но при условии, что россияне будут поставлять газ до 2045 года.

Как пояснил вице-премьер, газ, который должен был пройти через Польшу, пока не транспортируется, поэтому Польша имеет право требовать возврата.

Как пояснил вице-премьер, газ, который должен был идти через Польшу, не течет, поэтому Польша имеет право потребовать возмещения.

Также этот иск касается потерянной выгоды EuRoPol Gaz за транспортировку до 2045 года – эта сумма превышает 5 млрд злотых.

Напоминаем:

Итальянская государственная компания Eni обратилась в арбитраж в связи с решением российского "Газпрома" сократить поставки газа после полномасштабного вторжения в Украину.