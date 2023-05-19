Британия объявила санкции против РФ: там компании с орбиты "Росатома" и оккупационный "директор" ЗАЭС

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о новых санкциях против России: в частности, попадут компании, близкие к "Росатому", а также причастные к кражам украинского зерна физические и юридические лица.

Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

Санкции наложили на 86 лиц и организаций, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами РФ.

В частности, санкции против энергетического сектора агрессора включают ограничения против 9 организаций, связанных с российской государственной ядерной компанией "Росатом":

"УМАТЕКС", который производит для "Росатома" композитные материалы, которые могут быть использованы в военных целях

"ТРИНИТИ", чьи исследования и разработки в области лазерной физики непосредственно финансируются за счет государственного оборонного заказа РФ. Эти лазеры были установлены на танковых шасси с целью ослепления оптики самолетов и вывода из строя высокоточного оружия.

В список также попал оккупационный "директор" Запорожской АЭС Олег Романенко, который находился в сговоре с российским правительством; эксплуатирующая организация ЗАЭС, 13 членов совета директоров "Газпром-нефти" и 5 членов совета директоров "Транснефти".

Далее, санкции касаются транспортной сферы, а именно - 24-х причастных к кражам украинского зерна организаций и лиц: Pawell Shipping Co LLP, "Государственная зерновая корпорация" (ГЗК) и ее директор Никита Бусел, которые связаны с систематическим хищением украинского зерна. Зерно и другое продовольствие было похищено оккупантами на временно оккупированных территориях Украины и экспортировано под маркировкой "российские товары".

Также под санкциями - шесть крупных российских судоходных компаний, которые помогают РФ обходить санкции, в частности - Sun Ship Management, связанная с "Совкомфлотом", крупнейшей государственной судоходной компанией России.

Что касается дальнейших санкций на военный комплекс, в список добавили 20 руководителей оборонных ведомств - это лица и организации, которые оснащают российские вооруженные силы, в частности ЧВК "Вагнера". Среди тех, кто попал под санкции - Алан Лушинков и Владимир Лепин, которые являются директорами АО "Концерн "Калашников", производящего 95% всего огнестрельного оружия в РФ.

Также под новыми санкциями на ВПК - АО "БМЗ", которое производит противопехотные и противотанковые мины, и АО "Мотовилихинское", "дочка" российского оборонного конгломерата "Ростех", которое производит гаубицы. Продукция этих компаний используется российскими вооруженными силами против Украины.

Что касается металлургии, под санкции попал Игорь Алтушкин, олигарх-миллиардер, владеющий Русской медной компанией. Будучи третьим по величине производителем меди в России, Алтушкин и его бизнес продолжают играть ключевую роль в стратегическом секторе.

Также попали под санкции 8 других компаний, связанных с производством металлов в России, а вместе с этим Британия объявила эмбарго на российские металлы, включая алюминий, никель и медь.

Напоследок, санкции касаются финансовой сферы. Пять финансовых учреждений попали под санкции, в частности - АО "Дом РФ", действующее по поручению российского правительства, и "Металлургический инвестиционный банк", который поддерживает российский промышленный экспорт.



Напоминаем:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит на саммите G7 в японской Хиросиме о запрете импорта российских алмазов.