В Украине заработала программа "єВідновлення": как получить компенсацию

ЭП напоминает, как работает программа, кто может подать заявку, как это сделать, а также как специальная комиссия будет проверять поврежденное жилье. (укр)

Що сталось?

10 травня стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації на відновлення покодженого майна через війну. Витратити ці кошти можна буде на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми.

В перші дні запуску "єВідновлення" тисячі українців подали заявки на грошову допомогу, через що навіть стався збій системи. Наразі вона працює в звичайному режимі і кожен може скористатися послугою.

Напередодні уряд виділив перші 4,4 мільярда на виплату компенсацій.

За що передбачена компенсація?

Як зазначають в уряді, програма розрахована на тих, чиє житло отримало незначні пошкодження і підлягає відновленню. Ідеться про ремонт даху, заміну вікон та дверей. Програма поширюється на ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках.

Якщо пошкоджений під’їзд, то одна людина не може подати заявку на відновлення. У такому випадку відбувається централізований ремонт, але для цього його мешканцям необхідно звернутися до керівної компанії, ЖЕКу чи органу місцевого самоврядування.

Важлива умова – житло не має бути відремонтоване. Держава не компенсує витрати на ремонт, навіть якщо власник нерухомості має фіскальні чеки та квитанції з магазинів.

Не виключено, що можливість отримати відшкодування за пошкоджене і відновлене майно буде пізніше, зокрема через механізм репарацій. Уряд запевняє, що працює над цим.

Якщо власник пошкодженого житла за власні кошти зробив частковий ремонт, йому варто подати заявку на участь у програмі, щоб отримати кошти на завершення робіт.

Чи поширюється програма на тимчасово окуповані території?

Ні. Оскільки українська влада не може зафіксувати розмір пошкоджень на цих територіях, таке житло не підпадає під програму. Так буде до моменту деокупації територій. Це стосується і житла, розташованого в регіонах, де тривають бої.

Хто може подати заявку?

Право на отримання компенсації мають громадяни України, чиє житло пошкоджене внаслідок боїв і підлягає відновленню. Визначена пріоритетна черга, за якою розподілятимуть кошти:

учасники боїв;

люди, які отримали інвалідність унаслідок війни;

ветерани війни;

члени сімей загиблих військових;

мобілізовані;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю першої та другої груп;

батьки-вихователі дитбудинків сімейного типу;

опікуни та піклувальники;

прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Особи, які не входять до цих категорій, претендують на отримання коштів за "живою чергою".

Не можуть претендувати на виплату люди, які перебувають під санкціями або мають судимість за злочини проти національної безпеки, та їх спадкоємці.

Як стати учасником програми?

Щоб стати учасником програми, слід подати заяву в "Дії". Згодом така можливість буде доступна в центрах надання адмінпослуг, у нотаріусів та в управліннях соціального захисту.

У "Дії" в розділі "Послуги" треба обрати програму, повідомити про пошкоджене майно, вказати тип, площу, адресу об'єкта, контактні дані, за наявності додати фото та описати пошкодження.

Після цього потрібно перейти до розділу "Подати заяву про виплату".

Далі слід очікувати дзвінка від місцевої влади для огляду комісією майна і встановлення суми допомоги. Після цього в "Дію" прийде сповіщення про рішення комісії.

Яку суму можна отримати?

Сума грошової допомоги визначається індивідуально і залежить від складності пошкоджень. Однак максимальний розмір виплати не може перевищувати 200 тис грн.

Комісія від місцевої влади огляне житло і встановить суму. Для цього є спеціальний чек-лист, у якому прописана середня вартість тих чи інших робіт, необхідних для відновлення житла.

Наприклад, заміна віконного блока з урахуванням підвіконних дощок оцінена 5 250 грн.

Як працює комісія?

Комісія має складатися щонайменше з п’ятьох людей: голови, його заступника, секретаря та інших членів. До складу комісії входять представники правоохоронних органів.

Туди можуть входити представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, виконавці окремих видів робіт, пов’язані із створенням об’єктів архітектури, представники міжнародних та громадських організацій.

Чим займається комісія?

Повноваження комісії передбачають:

надання консультацій щодо отримання компенсації;

розгляд заяв;

встановлення підстав для отримання компенсації і пріоритетного права на її отримання;

забезпечення проведення огляду пошкодженого об’єкта;

ознайомлення отримувача коштів з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа;

ухвалення рішень про розгляд заяв, надання та відмову в наданні компенсації.

Максимальний термін розгляду заяв становить 30 днів.

На що можна витратити кошти?

Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт. Витратити гроші можна тільки в продавців та підрядників, які мають відповідні коди для роботи:

1520 (генеральні підрядники – житлове та торгове будівництво);

5211 (будівельні магазини);

5231 (магазини скла, фарб, шпалер).

Уточнити наявність кодів можна в місці, де купуватиметься товар чи замовлятиметься послуга.

Якщо одночасно купувати будівельні матеріали і товари, які не підпадають під компенсацію, то робити це потрібно двома окремими покупками.

Куди надійдуть кошти?

Щоб отримати кошти, потрібно відкрити рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми. Наразі їх п’ять: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк та ПУМБ.

Загальні умови однакові в усіх банках. Відрізняються лише відсотки кешбеку, який може отримати клієнт під час оплати, та додаткові бонуси.

Приватбанк: 15% кешбеку (максимум 1,5 тис грн на клієнта, нараховуються протягом трьох місяців після отримання виплати);

Monobank: 5% кешбеку та участь у розіграші двокімнатної квартири;

"Сенс банк": 1% кешбеку від банку та 1% – від "Епіцентру";

А-банк: 10% кешбеку від "Епіцентру" на перші 5 тис грн і 2% – на наступні, участь у розіграші 1 млн грн;

ПУМБ: до 1,5 тис грн кешбеку та бонусні 500 грн від банку.

Витратити кошти за призначенням потрібно протягом року. Якщо цього не зробити, залишок повернеться до державного бюджету.

Чи можна вивести кошти на звичайну картку?

Поповнювати картку "єВідновлення", переказувати з неї кошти на інші картки чи розраховуватися за інші категорії товарів не можна – оплата не пройде.