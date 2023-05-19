Страны G7 не согласовали запрет на импорт российских алмазов, но будут их отслеживать

Страны Большой семерки согласились сотрудничать, чтобы отслеживать российские бриллианты, но не ввели прямого запрета на импорт российских драгоценных камней.

Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении G7, обнародованном на саммите в Хиросиме, лидеры пообещали работать вместе, чтобы "ограничить торговлю и использование алмазов, добываемых, обработанных или производимых в России", а также координировать предстоящие "ограничительные меры, в том числе посредством технологий отслеживания".

По мнению людей, знакомых с дискуссиями на саммите, шаг к отслеживанию и отслеживанию российских алмазов через границы может проложить путь к запрету импорта в будущем.

Предыдущие попытки наложить санкции на российские драгоценные камни в Европе столкнулись сопротивление таких стран-импортеров, как Бельгия, утверждающих, что это лишь переместит торговлю алмазами в другое место.

Напоминаем:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о запрете импорта российских алмазов, меди, алюминия и никеля в новом пакете санкций.

Ранее мы писали, что в прошлом году Российская Федерация поставила алмазов на западный рынок почти на 1,5 млрд дол. 95% от этой суммы пришлись на покупателей из Бельгии – именно в Антверпене расположен самый большой в мире бриллиантовый хаб.

Детальнее в статье: 20 миллиардов для Путина. Почему западные страны не решаются на санкции против российских металлов и алмазов