Австралия объявила новые санкции против РФ: в перечне – "Роснефть", "дочки" "Росатома" и "Северсталь"

Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт, "направленных против секторов, имеющих экономическое и стратегическое значение для России" - в перечне, в частности, "Роснефть" и дочерние компании "Росатома".

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

"Эти дополнительные меры имеют целью замедлить российскую военную машину.

Действия Австралии являются частью давления со стороны международных партнеров, которые встречаются на саммите лидеров G7 в Хиросиме на этой неделе", - говорится в сообщении.

В правительстве Австралии заявили, что страна уже ввела санкции против более 1000 физических и юридических лиц, "которые поддерживают незаконное и аморальное вторжение России в Украину".

Новые финансовые санкции будут направлены, в частности, против 21 юридического и трех физических лиц:

Дочерние предприятия российской государственной корпорации "Росатом", которые занимаются ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и производством оружия.

Российская "эксплуатирующая компания" оккупированной ЗАЭС.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть".

Крупнейшая российская золотодобывающая компания ПАО "Полюс".

Одна из крупнейших металлургических компаний России ПАО "Северсталь".

Оборонные предприятия, поддерживающие российскую войну.

Пять российских банков, осуществляющих деятельность на территории РФ.

"Правительство Австралии также введет запрет на экспорт всего оборудования и сопутствующих деталей в Россию и территории, которые временно находятся под российским контролем. Это не позволит австралийским товарам способствовать российской агрессии в Украине.

Австралия поддерживает Украину и отдает должное непоколебимой стойкости и мужеству украинского народа. Австралия вновь призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить эту войну", - говорится в заявлении.

Напомним:

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о новых санкциях против России: в частности, попадут компании, близкие к "Росатому", а также причастные к кражам украинского зерна физические и юридические лица.

Экономическая правда