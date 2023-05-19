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Австралия объявила новые санкции против РФ: в перечне – "Роснефть", "дочки" "Росатома" и "Северсталь"

Пятница, 19 мая 2023, 14:13 - Алексей Павлыш

Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт, "направленных против секторов, имеющих экономическое и стратегическое значение для России" - в перечне, в частности, "Роснефть" и дочерние компании "Росатома".

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

"Эти дополнительные меры имеют целью замедлить российскую военную машину.

Действия Австралии являются частью давления со стороны международных партнеров, которые встречаются на саммите лидеров G7 в Хиросиме на этой неделе", - говорится в сообщении.

В правительстве Австралии заявили, что страна уже ввела санкции против более 1000 физических и юридических лиц, "которые поддерживают незаконное и аморальное вторжение России в Украину".

Новые финансовые санкции будут направлены, в частности, против 21 юридического и трех физических лиц:

  • Дочерние предприятия российской государственной корпорации "Росатом", которые занимаются ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и производством оружия.
  • Российская "эксплуатирующая компания" оккупированной ЗАЭС.
  • Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть".
  • Крупнейшая российская золотодобывающая компания ПАО "Полюс".
  • Одна из крупнейших металлургических компаний России ПАО "Северсталь".
  • Оборонные предприятия, поддерживающие российскую войну.
  • Пять российских банков, осуществляющих деятельность на территории РФ.

"Правительство Австралии также введет запрет на экспорт всего оборудования и сопутствующих деталей в Россию и территории, которые временно находятся под российским контролем. Это не позволит австралийским товарам способствовать российской агрессии в Украине.

Австралия поддерживает Украину и отдает должное непоколебимой стойкости и мужеству украинского народа. Австралия вновь призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить эту войну", - говорится в заявлении.

Напомним:

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о новых санкциях против России: в частности, попадут компании, близкие к "Росатому", а также причастные к кражам украинского зерна физические и юридические лица.

Экономическая правда

Австралия Россия Роснефть санкции
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