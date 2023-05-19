Британия запретит импорт российских алмазов и металлов в новых санкциях

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о запрете импорта российских алмазов, меди, алюминия и никеля в новом пакете санкций.

Об этом сообщает Правительство Британии, Sky News.

Отмечается, что будет заморожен экспортный рынок алмазов в объеме 4 миллиарда долларов.

"Санкции, вводимые против России Великобританией и партнерами по G7, оказывают четкое и положительное влияние на уменьшение военных усилий Путина. Группа семи остается объединенной перед угрозами со стороны России и непоколебимой в поддержке Украины", – заявил Сунак.

Премьер Великобритании надеется, что другие участники саммита G7 на выходных поддержат эти санкции.

Ранее мы писали, что в прошлом году Российская Федерация поставила алмазов на западный рынок почти на 1,5 млрд дол. 95% от этой суммы пришлись на покупателей из Бельгии – именно в Антверпене расположен самый большой в мире бриллиантовый хаб.

Бельгийские деньги по продаже алмазов получает группа компаний "Алроса", контролируемая российским правительством. Группа является одним из крупных "кошельков", из которого финансируется война против Украины

Канада, Австралия, Новая Зеландия, США, Великобритания и Япония ввели ограничения только против руководства "Алроса". ЕС и Швейцария не спешат вводить даже личные санкции против директоров.

Также группа поддерживает обслуживание подлодки, которая носит ее имя. Дизель-электрическая лодка "Алроса" входит в состав черноморского флота России и является носителем ракет "Калибр".

Детальнее в статье: 20 миллиардов для Путина. Почему западные страны не решаются на санкции против российских металлов и алмазов