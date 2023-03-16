FTX перевела своему основателю Бенкману-Фриду $2,2 миллиарда – новое руководство биржи

Обанкротившаяся криптобиржа FTX осуществила переводы на сумму около 2,2 млрд долл основателю компании Сэму Бенкману-Фриду через связанные с ней структуры.

Об этом заявило новое руководство компании, пишет Reuters.

В общей сложности более $3,2 млрд было переведено через платежи и займы основателям и ключевым сотрудникам компании, говорится в заявлении FTX, опубликованном в среду.

Эти платежи были осуществлены в основном из хедж-фонда Alameda Research, заявили в FTX, добавив, что они раскрыли эту информацию, подав графики и отчеты о финансовых делах в суд по делам о банкротстве.

Криптовалютная биржа заявила, что переводы не включали более 240 миллионов долларов, потраченных на приобретение роскошной недвижимости на Багамских островах, политические и благотворительные пожертвования.

Адвокат Бенкмана-Фрыда отказался от комментариев.

FTX подала заявление о защите от банкротства в ноябре, заявив, что не в состоянии полностью вернуть средства клиентам, разместившим их на бирже. Новый генеральный директор FTX Джон Рэй заявил, что его главным приоритетом является возврат активов для выплаты средств клиентам FTX.

Прокуратура обвинила 31-летнего Бенкмана-Фрида в краже миллиардов долларов средств клиентов FTX для покрытия убытков Alameda Research, а также в незаконных политических пожертвованиях на десятки миллионов долларов.

Он отрицает свою вину и борется за то, чтобы не попасть в тюрьму в ожидании запланированного на 2 октября судебного процесса по делу о мошенничестве.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид был доставлен под стражей ФБР с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве. А сооснователь FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид будет освобожден под залог в 250 миллионов долларов, пока он ждет суда по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск в суд по делу о банкротстве против экс-гендиректора FTX Сэма Бенкмана-Фрида и других должностных лиц биржи в надежде быть первыми в очереди на возмещение средств.

Криптовалютная биржа FTX вернула более $5 млрд ликвидных активов, но масштабы потерь клиентов в результате ее краха все еще неизвестны.

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Экономическая правда