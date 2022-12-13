"Карточный домик": основатель FTX обманул инвесторов на 1,8 миллиарда долларов – регулятор США

Сэм Бенкман-Фрид Getty Images

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

SEC заявляет, что Сэм Бенкман-Фрид обманул инвесторов на $1,8 миллиарда долларов.

Комиссия также заявила, что он скрывал риски и связь FTX со своей торговой фирмой Alameda Research, а также использовал средства клиентов.

"Мы утверждаем, что Сэм Бенкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте", - говорится в заявлении председателя SEC Гэри Хенслера.

В иске SEC, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, говорится также, что Бенкман-Фрид перенаправил миллиарды долларов средств клиентов на развитие других своих компаний.

В заявлении SEC говорится, что FTX привлекла более 1,8 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда долларов от около 90 американских инвесторов, в рамках "организованной схемы обмана инвесторов", которые купили акции, будучи уверенными, что FTX имеет соответствующий контроль.

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SEC заявила, что Бенкман-Фрид лично руководил тем, чтобы "механизм риска" FTX не применялся к Alameda и скрывал от инвесторов масштабы связей между двумя организациями.

Комиссия подчеркнула, что еще в прошлом месяце Бенкман-Фрид вводил инвесторов в заблуждение, пытаясь заполнить многомиллиардную дыру, в то время как FTX не смогла удовлетворить миллиардные требования клиентов о выводе средств. Это прекратилось только тогда, когда FTX и Alameda подали заявление о банкротстве 11 ноября.

SEC стремится запретить Бенкману-Фриду занимать должность директора публичной компании или предлагать криптовалюты или другие ценные бумаги. Агентство стремится заставить его вернуть свои активы, полученные преступным путем.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован в понедельник на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

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