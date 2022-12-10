Крах FTX: как Сэм Бенкман-Фрид завалил криптогиганта стоимостью 30 миллиардов долларов

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід довго вважався вундеркіндом криптосвіту. Він створив гіганта, який конкурував з лідером ринку Binance.

Проте в листопаді четверта найбільша криптобіржа світу, яка на початку року оцінювалася 32 млрд дол, почала процес банкрутства, а статки найбагатшого бізнесмена у віці до 30 років упали із 17 млрд дол до 100 млн дол.

Як випускнику Массачусетського технологічного інституту вдалося швидко "розкрутити" криптобіржу? Що сигналізувало про неминучість краху і чому засновнику FTX приписують шахрайство на мільярди доларів?

ЕП розповідає історію найбільшого провалу на ринку криптовалют 2022 року.

"Ефективний альтруїзм" і запуск у Гонконгу: початок історії FTX

30-річний Сем Бенкман-Фрід – виходець з впливової в наукових колах родини. Його батьки, Джозеф Бенкман та Барбара Фрід, – професори Стенфордської школи права. У 2010 році Сем вступив до Массачусетського технологічного інституту, де здобув вищу освіту за фізично-математичним напрямком.

Під час навчання Сем захопився концепцією ефективного альтруїзму та філантропічним вченням, ідея якого – принести максимальну користь, ґрунтуючись на фактах та раціональних доводах. Він проігнорував наукову кар'єру і вирішив заробити багато грошей, аби потім їх пожертвувати.

Свою кар’єру Сем розпочав у фірмі Jane Street Capital, яка торгувала цінними паперами біржових інвестиційних фондів (ETF). Заробляючи тоді шестизначні суми, майбутній мільярдер витрачав частину доходів на благодійність.

На етапі становлення крипторинку Сем майже не цікавився криптовалютами. Коли ж у 2017 році Bitcoin за пів року злетів з 2,5 тис дол до 20 тис дол, він виявив, що цю криптовалюту можна перепродати в Японії з націнкою 30%.

Бенкман-Фрід зайшов у криптобізнес, захопившись ідеєю ефективного альтруїзму Ентоні Кван / The Wall Street Journal

"Я зайнявся криптовалютами, не маючи найменшого уявлення про них. Мені здавалося, що тут можна непогано торгувати", – розповідав бізнесмен.

У 2017 році він заснував фірму Alameda Research, яка в січні 2018 року щодня виконувала операцій на 25 млн дол. Проте після конференції з криптовалют у Макао наприкінці 2018 року Сем як клієнт розчарувався в роботі криптобірж.

У 2019 році в Гонконзі він створив майданчик для торгівлі криптовалютою FTX. Він вклав у нього прибуток від Alameda та 8 млн дол первинних інвестицій.

Пізніше Сем згадував, що на початку справи йшли не так добре, як в Alameda. Можливо, саме тому він вирішив зосередитися на досвідчених інвесторах, які торгують деривативами: опціонами на Bitcoin або ф’ючерсами на Ethereum.

Річ у тім, що інвестори в ці інструменти укладають більше угод на більші суми, ніж інші. Це збільшувало комісійні FTX, які обмежувалися 0,005-0,07%.

Оскільки Сем відкрив бізнес у Гонконгу, спочатку він залучав клієнтів в Азії. Тим більше, що FTX не мала ліцензії на роботу на регульованих американських ринках деривативів. Проте у вересні 2021 року біржа відкрила американський підрозділ і її штаб-квартира перемістилася ближче до США – на Багами.

Завдяки роботі з професіоналами щоденний обсяг торгів деривативами на біржі досяг 11,5 млрд дол. Так FTX стала четвертою криптобіржею у світі.

Коли навесні 2022 року на крипторинку почався спад, засновник FTX переконував клієнтів, що на його біржі справи йдуть чудово. У стилі Ілона Маска він писав у Twitter, що біржа й далі зростатиме, поки в інших ідуть скорочення.

Як з’ясувалося згодом, ці заяви були неправдиві. Ще влітку деякі штатні співробітники FTX побачили в компанії перші тривожні сигнали.

У червні, за чотири дні до того, як FTX оголосила про розширення кредитної лінії криптоплатформі BlockFi на 250 млн дол, у багамському офісі звільнили понад десять працівників. Один з них розповів Forbes, що дізнався про звільнення, коли не зміг авторизуватися в корпоративному месенджері Slack.

"Я облажався". Чому криптогігант зазнав краху

Як і в історії зі стартапом Theranos, крах FTX запустило журналістське розслідування. 2 листопада в провідному медіа про крипторинок Сoindesk вийшов матеріал про кризу ліквідності криптобіржі Сема.

Як з’ясували журналісти, на балансі Alameda Research було багато токенів FTX – FTT – власної криптовалюти біржі. З 14,6 млрд дол активів компанії 3,66 млрд дол припадали на "розблоковані FTT" (дозволялося монетизувати в реальну валюту) і 2,16 млрд дол – "заставні FTT" (заблоковані як гарантія за кредитами).

Тобто велика кількість нічим не забезпечених токенів FTT належала підконтрольній Сему компанії, яка не бажала оприлюднювати інформацію про своє фінансове становище, резюмувало видання. Це стало сигналом для клієнтів криптобіржі, які почали масово робити запити на виведення коштів.

Розслідування Coindesk запустило процес банкрутства FTX Фото Getty Images

Спочатку Бенкман-Фрід написав у Twitter, що кризи ліквідності немає. Пізніше він видалив пост і повідомив інвесторам, що FTX потребує до 8 млрд дол. За іронією долі, засновник і гендиректор криптобіржі Binance Чанпень Чжао, який три роки тому допоміг FTX "розкрутитися", підштовхнув конкурента до краху.

Чжао, до якого теж є питання щодо прозорості роботи, 8 листопада оголосив, що купує проблемного конкурента. Однак наступного дня він відмовився від угоди після "юридичної перевірки та у зв'язку з новинами про неправильне поводження з коштами клієнтів і розслідуваннями американських агентств".

Засновник Binance Чанпень Чжао відмовився рятувати FTX Фото CNN

Таким чином, від запевнення засновника FTX, що "все добре" до оголошення про відставку й подання заяви про банкрутство минули лише чотири дні.

Згодом з'явилася інформація про виведення з FTX 600 млн дол перед оголошенням про банкрутство та зникнення 1 млрд дол клієнтських коштів. Як пізніше з'ясувалося, Сем переказав 10 млрд дол компанії Alameda Research і значна частина цієї суми зникла. Мова йде про 1-2 млрд дол.

Зрештою, менеджери, які керували банкрутством біржі, підтвердили, що виявили дуже мало коштів та криптовалюти – близько 560 млн дол і 740 млн дол відповідно. Перед крахом зобов'язання FTX перевищували 9 млрд дол.

"Ніколи я не бачив настільки повного провалу корпоративного управління", – так новий виконавчий директор FTX Джон Рей описав перші враження від роботи. Рей, який понад 40 років займається питаннями банкрутства та реструктуризації, розкрив внутрішні деталі роботи FTX, які призвели до краху.

На судовому засіданні він підкреслив, що в трьох компаніях групи FTX – Alameda, Dotcom та Ventures – ніколи не проводився аудит.

В управлінні фінансами групи панував безлад, а в корпоративній документації не було навіть повного списку банківських рахунків компаній. Також поки невідомо, яким обсягом коштів володіла FTX на момент банкрутства.

За словами Рея, у такому ж безладі була й кадрова сфера: співробітників наймали в різні організації та з розмитими сферами відповідальності. Не існувало навіть повного списку тих, хто працював у FTX.

Після відставки Бенкмана-Фріда банкрутством біржі займається Джон Рей Фото Getty Images

Рей допускає, що багато співробітників FTX Group, включно з людьми на високих посадах, не знали про проблеми в компанії. Він називає їх найбільш постраждалою групою, яка втратила і інвестиції, і репутацію.

Документи свідчать, що Alameda Research видала три кредити керівникам FTX, причому Бенкман-Фрід позичив 1 млрд дол. Сем після краху криптогіганта і звинувачень щодо використання депозитів клієнтів для діяльності Alameda запевняв, що не намагався шахраювати, але визнав, що робив помилки.

"Є речі, які я зробив би інакше, якби була можливість повторити цей процес. Я свідомо не змішував кошти між FTX і Almeda. Проте я визнаю, що "облажався". Я був гендиректором, тому мав відповідальність", – сказав Бенкман-Фрід.

Імовірне шахрайство привертає увагу не лише журналістів. Крах криптогіганта також розслідують федеральна прокуратура і влада Багамів.

Банкрутство FTX вплинуло на особисті статки засновника біржі. Forbes оцінював його капітал 17 млрд дол і називав найбагатшим мільярдером у віці до 30 років. Зараз, за словами бізнесмена, на його рахунку лише 100 млн дол.

Бенкман-Фрід каже, що на його рахунку лишилися 100 млн дол Фото Getty Images

Основна частина власного капіталу Сема впала з 15,6 млрд дол до 1 млрд дол лише за день, коли стало відомо, що біржі потрібна допомога для порятунку від банкрутства. Бізнесмен визнав, що регулювання та належний нагляд могли захистити FTX від краху, проте підкреслив, що саме він відповідає за провал.

"Порожня криптомрія": як Бенкман-Фрід підставив Багами

Розташувавши на Багамських островах штаб-квартиру FTX, Сем наповнював цю країну грошима, "залицяючись" до урядовців та місцевих жителів. Для багамців працевлаштування в FTX було мрією: там вони подвоювали свої зарплати і могли користуватися елітними позашляховиками.

За лічені тижні до заяви про банкрутство співробітники FTX фотографувалися з багамською поліцією, даруючи їй планшети iPad. Лише у 2021 році Сем пожертвував на громадські ініціативи понад 10 млн дол. Співпрацею з FTX були задоволені й ресторани, які щотижня отримували по 100 тис дол за кейтеринг.

Марнотратство давало результат: ЗМІ рясніли компліментарними заголовками. Багамський університет дякував FTX Digital Markets за 240 млн дол для центру кліматичних досліджень. Потім FTX зарезервувала бальну залу в казино для фінансованого державою прийому принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Громадські об’єднання, які отримували пожертви від Бенкмана-Фріда та FTX, кажуть, що криптогігант щиро прагнув допомогти. Директорка клініки для тварин Лор Кімбл заявила, що отримані 100 тис дол допомогли багатьом тваринам.

Однак після банкрутства та оприлюднення інформації про ймовірне шахрайство багато місцевих організацій відмовляються обговорювати своїх покровителів. Причина проста. Судові документи свідчать, що благодійні ініціативи могли використовуватися для легалізації незаконно привласнених мільярдів.

Окрім 69 млн дол, витрачених топменеджментом FTX на лобізм законодавців у Вашингтоні, і 375 млн дол на маркетингові угоди з професійними спортивними командами, керівництво біржі скуповувало нерухомість на Багамах.

Сем, його батьки і топменеджери FTX придбали принаймні 19 об’єктів нерухомості на 120 млн дол. Серед них – розкішні будинки на пляжі та сім кондомініумів у дорогому районі Олбані вартістю 72 млн дол. Офіційно ця нерухомість мала використовуватися як житло для ключового персоналу біржі.

Одна з вілл Бенкмана-Фріда на курорті Олбані Фото DR

Ще один будинок з доступом до пляжу в Олд-Форт-Бей – закритому населеному пункті, побудованому в 1700-х роках для захисту від піратів, – купили батьки Сема. Об’єкт використовується як будинок для відпочинку.

Вхід до Олд-Форт-Бей, де батьки засновника біржі купили будинок Фото Reuters

Сем вів розгульний спосіб життя, щодня витрачаючи на вечерю по 2,5 тис дол. Він досі розкошує на Багамах у маєтку вартістю 40 млн дол. Бізнесмен розповів Reuters, що жив у будинку з дев'ятьма колегами. Однак агентство припускає, що масштабні покупки свідчать про відмивання та легалізацію брудних грошей.

Співробітники FTX часто зупинялися в готелі Island House Фото DR

Банкрутство FTX та заяви про виведення понад 600 млн дол стали відчутним ударом по іміджу Багам, які мріяли про перетворення країни на передовий центр цифрових активів для всього Карибського басейну.

"Багамській громадськості піднесли ідею, що стараннями FTX країна стане Кремнієвою криптодолиною", – розповіло Forbes USA джерело в місцевій владі.

Багами планували зробити криптоактиви новою частиною національної ідентичності. У 2020 році уряд запустив власну цифрову валюту – піщаний долар – і прив'язав її до звичайного багамського долара.

Через падіння FTX привабливість островів для інших компаній, що працюють з цифровими активами, опинилася під сумнівом. Директорка криптобіржі OKX Джилліан Бетель, яка недавно відкрила офіс у Нассау, заявила про додатковий аудит за участю сторонніх компаній, щоб довести надійність бізнесу.

BlackRock, Цукерберг і Samsung: хто ще став жертвою павутини FTX

Найбільший зовнішній інвестор FTX – американський венчурний фонд Sequoia Capital (управляють мільярдери Дуглас Леоне, Майкл Моріца і Ніл Шеня) – вклав у біржу 213,5 млн дол, які на піку оцінювалися 425 млн дол. Проте 9 листопада Sequoia переоцінив свої інвестиції, назвавши цифру 0.

За даними Forbes, з 2019 року FTX і FTX U.S. залучили щонайменше 2,2 млрд дол. Журнал на основі таблиці капіталізації, яку Сем відправив виданню в серпні, порахував, що в павутину компанії потрапили 17 мільярдерів.

Серед найбільших ранніх інвесторів FTX був криптогігант Binance, на успіх якого орієнтувався Бенкман-Фрід. У 2019 році Binance вклав 8 млн дол. За півтора року до краху при капіталізації 18 млрд дол FTX залучила 1 млрд дол. Інвесторами тоді стали понад 60 компаній, включно з біржою Coinbase.

У 2021 році криптогігант Бенкмана-Фріда залучив ще 421 млн дол за оцінки 25 млрд дол. Фірма отримала фінансування від 69 інвесторів. Серед них – компанія Iconiq Capital, що управляє коштами Марка Цукерберга, та інвестиційний підрозділ Samsung. Сума їх інвестицій невідома.

У січні капіталізація FTX зросла до 32 млрд дол після залучення 400 млн дол.

Крах FTX вплинув і на українських багатіїв. Так, бізнесмен Василь Хмельницький оголосив, що через банкрутство криптобіржі втратив 10 тис дол.

Василь Хмельницький Фото з Facebook Хмельницького

"Криптовалюти – це абсолютно новий світ. Я впевнений, що за десять років він буде коштувати трильйони доларів. Зараз він у складній ситуації, бо падають ринки і банкрутують компанії. Навіть з моїм досвідом, при детальному аналізі, я втратив 10 тисяч доларів, коли FTX збанкрутувала.

Понад мільйон клієнтів, 13 мільярдів доларів ліквідності, у тому числі мої кошти. До війни ця сума для мене була невелика, але зараз кожна гривня важлива.

Для мене це ще одне підтвердження, що перед тим, як зберігати гроші на біржах чи в компаніях, треба перевіряти їх баланс, фінансовий стан і кредиторську заборгованість", – написав бізнесмен.

Як крах FTX впливає на світовий крипторинок

Після подання заяви про банкрутство FTX регулятори почали розслідування щодо ймовірного шахрайства. Центробанки закликають посилити регулювання крипторинку та швидко впровадити чіткі правила його роботи.

"Ми не можемо допустити, щоб друга "криптовалютна зима" ще більше посилила невизначеність і фінансову нестабільність", – зауважив голова Французького центробанку Франсуа Віллеруа де Гальо.

З ним погоджуються ФРС та законодавці. Вони закликають, щоб криптофінанси потрапили під більш пильний регуляторний контроль.

Президент Нью-Йоркської фондової біржі Лінн Мартін визнав, що інституційні інвестори навряд чи приймуть криптовалюту без чітких правил. "Інституційний інвестор не збирається серйозно занурюватися в ринок, якщо не розуміє, що таке нормативна база криптовалют", – підкреслив він.

Банкрутство біржі вплинуло і на інших гравців крипторинку, які співпрацювали з нею. Так, криптокредитор BlockFi став першою криптокомпанією, яка оголосила про банкрутство, подавши заяву через два тижні після краху FTX.

BlockFi покладався на кредитну лінію FTX на 400 млн дол, щоб утриматися на плаву після банкрутства конкурентів Voyager Digital Ltd і Celsius Network. BlockFi заявляв, що має 450 тис користувачів і планував просити суддю в справах про банкрутство дозволити деяким з них вивести кошти.

Натомість американський криптоброкер Genesis оголосив, що намагається уникнути банкрутства. За даними Bloomberg, кредитори фірми об’єднуються з юристами з реструктуризації боргу, щоб запобігти неплатоспроможності фірми.

Genesis Trading зупинив викуп криптовалюти в листопаді, посилаючись на раптову невдачу FTX. Компанія має 175 млн дол у заблокованих фондах FTX.

Одна з провідних криптовалютних компаній Multicoin Capital у листі інвесторам повідомила, що очікує на ефект "зараження" крипторинку через ситуацію з FTX.

"Багато трейдингових компаній закриються, що вплине на ліквідність крипторинку", – попереджає компанія. Сама Multicoin Capital, за словами топменеджерів, занадто довіряла FTX і зберігала там занадто багато активів. У результаті на біржі, що банкрутує, застрягли понад 15% активів Multicoin.