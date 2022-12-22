Экс-топ-менеджеры группы FTX признали вину. Основателя биржи экстрадировали в США

AP

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид был доставлен под стражей ФБР с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве. А сооснователь FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.

Об этом пишет AP.

28-летняя Кэролайн Эллисон, бывший гендиректор Alameda Research, компании, основанной Бенкманом-Фридом, и 29-летний соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными по обвинениям, в частности в мошенничестве с банковскими переводами, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с товарами.

"Они оба сотрудничают с Южным округом Нью-Йорка", - заявил в среду вечером прокурор США Дэмиан Уильямс в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Он добавил, что все остальные, кто участвовал в мошенничестве, должны обратиться в его офис, потому что "наше терпение не вечно" и возможны дальнейшие уголовные обвинения против других.

"Неожиданное признание вины было объявлено в то время, когда Бенкман-Фрид был экстрадирован с Багамских островов американскими правоохранительными органами.

Ожидается, что он предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке в четверг.

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До экстрадиции Бенкмана-Фрида американские прокуроры публично не сообщали, что Эллисону и Вангу могут быть предъявлены уголовные обвинения, или что они обязались сотрудничать со следствием", - пишет AP.

Эллисон и Ван подписали соглашения о признании вины 19 декабря, частично в обмен на обещание, что прокуроры будут рекомендовать сокращение срока их наказания, если они будут полностью сотрудничать со следствием.

Без такого соглашения Эллисон, которой также предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, может грозить до 110 лет лишения свободы. Ванг может получить до 50 лет.

Оба были освобождены под залог в 250 000 долларов после их тайных судебных заседаний с ограничением на передвижение по континентальной части США.

"Гэри взял на себя ответственность за свои действия и серьезно относится к своим обязательствам как свидетеля, сотрудничающего со следствием", - сказал адвокат Ванга Илан Графф.

Адвокат Эллисон не сразу ответил на сообщение с просьбой о комментарии.

В иске, поданном в среду, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Ван и Эллисон были "активными участниками" в том, что, по ее словам, было схемой Бенкмана-Фрида по обману инвесторов FTX и обману его клиентов.

Ванг создал программный код, который позволил Alameda Research перенаправлять средства клиентов FTX. Эллисон затем использовала присвоенные средства для деятельности Alameda.

Власти Багамских островов арестовали Бенкмана-Фрида на прошлой неделе по запросу правительства США. Американские прокуроры утверждают, что он сыграл центральную роль в быстром крахе FTX и скрывал ее проблемы от общественности и инвесторов.

"30-летний мужчина потенциально может провести остаток своей жизни в тюрьме.

В среду генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер заявил, что Бенкман-Фрид согласился на экстрадицию в США", - пишет AP.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.

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Экономическая правда