FTX заявила о "значительном прогрессе" в возвращении активов клиентов

Обанкротившаяся криптобиржа заявила о "значительном прогрессе" в усилиях, направленных на максимальный возврат активов.

Об этом говорится в заявлении FTX для кредиторов.

На сегодняшний день выявлено около 5,5 миллиардов долларов ликвидных активов, подтверждены существенные дефициты как на международных, так и на американских биржах.

Из 5,5 млрд долл ликвидных активов было обнаружено 1,7 млрд долл кэша, $3,5 млрд криптоактивов и $0,3 млрд ценных бумаг", - говорится в заявлении.

"Мы достигаем значительного прогресса в наших усилиях, направленных на максимальный возврат активов, и нашей команде пришлось приложить немало усилий, чтобы выявить эту предварительную информацию", - сказал Джон Джей Рэй III, главный исполнительный директор и директор по реструктуризации долгов FTX.

"Мы просим наши заинтересованные стороны понимать, что эта информация все еще является предварительной и может быть изменена. Мы предоставим дополнительную информацию, как только сможем это сделать", - добавил Джон Джей Рэй III.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид был доставлен под стражей ФБР с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве. А сооснователь FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид будет освобожден под залог в 250 миллионов долларов, пока он ждет суда по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск в суд по делу о банкротстве против экс-гендиректора FTX Сэма Бенкмана-Фрида и других должностных лиц биржи в надежде быть первыми в очереди на возмещение средств.

Криптовалютная биржа FTX вернула более $5 млрд ликвидных активов, но масштабы потерь клиентов в результате ее краха все еще неизвестны.

Читайте также: Крах FTX: как Сэм Бенкман-Фрид завалил криптогиганта стоимостью 30 миллиардов долларов

Экономическая правда