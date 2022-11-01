Новости 1 ноября: Витренко уволили из "Нафтогаза", НБУ "напечатал" еще 10 миллиардов

О Витренко. Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

О "печати" гривны. Национальный банк в первый день ноября осуществил эмиссию еще 10 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства - в октябре регулятор напечатал всего 15 млрд грн.

Об облигациях. Министерство финансов на аукционе во вторник, 1 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 13,35 миллиарда гривен и повысило доходность гривневых ОВГЗ на 6 месяцев с 12% до 13,5%.

О "Газпроме". Российский "Газпром" за январь-октябрь добыл 344 миллиарда кубометров газа, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое сократил экспорт.

Об отключении электрики. Компания ДТЭК Киевские электросети обновила графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве: в компании объяснили, что свет не обязательно будут выключать на 12 часов.

Об импорте электроэнергии. В случае продолжения россиянами ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и дефицита электроэнергии в Украине, поставлять ее будут страны ЕС.

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