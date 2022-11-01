Что будет с агросектором и экспортом, если РФ заблокирует "зерновой коридор": возможные сценарии

Розмови про те, що Росія рано чи пізно спробує зірвати "зернову ініціативу", були ще до укладення угоди в Стамбулі. Показовим в цьому сенсі став обстріл Одеського морського порту на наступний день після того, як окупанти поставили свій підпис поруч із представниками ООН та Туреччини.

Менш як за місяць до завершення першого терміну угоди агресор таки знайшов підставу для "призупинення" виконання домовленості зі свого боку.

Для українських аграріїв повернення в стан перших місяців великої війни, коли основний канал для вивезення збіжжя заблокований може мати критичні наслідки. Від обсягу експорту залежить те, чи матимуть вони достатньо коштів для підготовки до наступної посівної.

Хоча песимістичні для України сценарії продовжують нависати, перші дні після призупинення Росією виконання угоди свідчать – "зерновий коридор" може працювати й без неї. Принаймні певний час.

Як Росія виходила з угоди

"Зерновий коридор" стабільно працював два місяці, поки РФ не почала заявляти, що вивезення зерна з України потрібно обмежити. Таким чином Путін створив собі фундамент для чергового шантажу.

Після цього ООН розпочала перемовини з Києвом щодо відновлення транзиту російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" та його подальший експорт "зерновим коридором".

В ООН бачили в цих домовленостях спосіб задобрити агресора та утримати його від саботування зернової ініціативи. В трубопровід мали завантажити аміак виробництва "Тольяттіазот" Дмітрія Мазепіна та "Міндобрива" Аркадія Ротенберга.

Президент Володимир Зеленський навіть заявив, що допускає запуск аміакопроводу лише в обмін на звільнення українських полонених. Відтоді українська сторона не коментувала перемовини, і жодних домовленостей так і не було досягнуто.

У великому санкційному пакеті, який Зеленський підписав у середині жовтня, є і вже згаданий Аркадій Ротенберг, і Дмітрій Мазепін. Серед обмежень, накладених на олігархів українською владою – "часткове чи повне припинення транзиту ресурсів".

Після провалу перемовин по аміаку Російська Федерація активно шукала способи зірвати роботу "зернового коридору", але вже під приводом "розслідування" щодо походження вибухівки, якою 8 жовтня підірвали Кримський міст.

І поки публічно Кремль плутався у власних заявах, непублічно за кілька тижнів росіяни створили чергу з понад 170 суден у Босфорі, що фактично заблокувало нормальну роботу "зернового коридору".

Відповідно до підписаних у Стамбулі домовленостей у Спільному координаційному центрі утворюються інспекційні групи, які перевіряють судна на вході та виході до Босфорської протоки. До груп входять представники ООН, України, Туреччини та РФ.

Кожна може за день перевірити 3-4 судна, розповідає керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Донедавна було п'ять таких груп. Аби збільшити їхню кількість, всі сторони мають погодитися додати інспекторів. Зробити цього не дозволяла саме Росія.

29 жовтня Росія офіційно заявила про "призупинення" своєї участі в ініціативі. Приводом стала вже атака на російські кораблі в бухті у Севастополі.

Чи поїде зерно залізницею?

Через блокування портів Україна може втрачати близько 1 млрд дол валютної виручки щомісяця. І як наслідок посівна 2022-2023 маркетингового року може опинитися під загрозою зриву.

Повністю переорієнтувати експортні потоки на суходіл неможливо. "Укрзалізниця" щомісяця нарощує потужності для перевезення зерна через західний кордон, але європейська інфраструктура не здатна приймати більше української продукції, аби далі переправляти її морем на інші континенти.

"У Європі недостатньо портових потужностей, щоб приймати українське зерно. Румунські та польські порти загалом можуть перевантажити 33 мільйони тонн зерна на рік, а Україні потрібно 50-60 мільйонів тонн.

Порти в цих країнах можуть збільшити перевалку українського зерна ще на 5-10%. Більше зростання вже потребує великих інвестицій, яких немає", – пояснює заступник директора департаменту комерційної роботи в "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Теоретично українське зерно можна відправити і в порти у Середземному та Північному морях. Проте тарифи на перевезення в ЄС в 3-7 разів вищі, ніж в Україні.

Навіть залізничні перевезення в Польщу та Румунію суттєво дорожчі за морський фрахт: близько 200 дол за тонну залізницею проти 50 дол за тонну морем, зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Проблеми з вартістю логістики виникають навіть під час стабільної роботи "зернової угоди". В умовах високих ризиків, коли робота коридору постійно ставиться під сумнів, на експорті кожної тони продовольства аграрії отримують близько 10 дол прибутку замість можливих 100 дол.

Голова Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Олег Нів’євський пояснює, що до великої війни аграрії завдяки ефективній логістиці (з урахуванням доставки з поля до елеватора, послуг залізниці тощо) отримували 80% ціни від експорту, а зараз – близько 35%.

"Якщо раніше аграрій отримував 240 доларів з 300 доларів експортної ціни, то зараз – менше половини. Це вбиває їхню економіку, бо працювати не вигідно", – зазначає Нів’євський. Він додав, що наразі вже п'ята частина активів сектору зруйнована.

Що встигли продати?

На момент початку роботи "зернової ініціативи" Україна мала 20 млн тонн залишків зерна із врожаю 2021 року, яке не могли експортувати через блокаду портів. Через це з’явилась проблема нестачі сховищ для урожаю 2022-го.

"Фактично, ми змогли продати дуже мало. З осені до літа нам треба вивезти 45 мільйонів тонн, і без портів ми цього зробити не зможемо", – сказав Марчук.

За його словами, суттєвої проблеми зі зберіганням збіжжя наразі немає. За підтримки продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та країн-партнерів Україна отримала мобільні сховища у вигляді полімерних рукавів, що дає альтернативу великим елеваторам і дозволяє зберегти зерно впродовж тривалого терміну.

У разі подальшої блокади портів проблемою буде відсутність валютної виручки.

"Зараз ми маємо яскравий приклад сівби озимих за умови відсутності вчасного фінансування. Не всі змогли продати зерно за такою ціною, щоб відкласти гроші на сівбу, тож маємо скорочення посівних площ 30%.

Якщо порти не будуть працювати і на весняну посівну 2023 року, світ недоотримає значно більше продукції. Країну ми нагодуємо, але це відобразиться на експорті і фінансових можливостях аграріїв: будуть закриватися підприємства та втрачатися робочі місця", – пояснює Марчук.

Постраждають найбідніші

Росіяни постійно звинувачують Україну в тому, що зерно з деблокованих портів не доходить до бідних країн.

По-перше, ці звинувачення не відповідають дійсності. За даними Міністерства агропромислової політики, у серпні-вересні 51% від усіх вантажів з деблокованих портів надійшло до країн Африки, Азії та Близького Сходу. Інші 49% – до країн Європейського Союзу.

По-друге, на глобальному ринку немає великого значення, куди саме прямують українські вантажі. Зерно можна купити у будь-якої країни, і питання лише в ціні. Якщо українське зерно пускають на ринок, то світові ціни падають, і виграють навіть ті держави, які ніколи не імпортували продовольство з України.

Після того, як Росія пригрозила знову заблокувати порти, еталонна ціна пшениці на біржі в Чикаго зросла на 5%. Ціни зростуть ще більше, якщо українське зерно знову випаде зі світового ринку. Навесні такий сценарій призвів до подорожчання пшениці на 50%.

Розвинені країни мають запас міцності для таких цінових стрибків, а от найбідніші держави ризикують втратити можливість поповнювати продовольчі запаси. Долар дорожчає щодо інших валют, що впливає на платоспроможність бідних країн. Тому зростання світових цін зробить продовольчу ситуацію ще більш напруженою.

Наприклад, в річний бюджет Єгипту закладена закупівельна ціна пшениці на рівні 255 дол за тонну. Якщо через блокування українських портів світові ціни знову зростуть до 400 дол, то країна переплатить за імпорт 1,5 млрд дол.

Послабити тиск на бідні країни може лише повне розблокування українського зерна.

Що буде далі?

Сьогодні світ стоїть на роздоріжжі. У першому сценарії сторони повертаються за стіл переговорів та продовжують "зернову угоду" у старому форматі ще на кілька місяців. В такому випадку Росія залишає за собою можливість маніпулювати українським експортом та впливати на світовий ринок.

"Якщо вдасться продовжити домовленості з Росією у старому форматі, спочатку ми побачимо сплеск активності імпортерів, але ближче до кінця чергових 120 днів він піде на спад. Під кінець терміну наше зерно з обережності купуватимуть значно менше. В таких умовах аграрна галузь не може існувати постійно", – впевнений аналітик компанії Barva Invest Павло Хаустов.

У другому сценарії судна припинять ходити взагалі, і Україна відкочується до стану весни 2022 року. За словами Хаустова, в такому випадку ми зможемо експортувати щомісяця близько 4 млн тонн, чого недостатньо для реалізації всієї продукції. Ціни всередині країни впадуть ще більше, а продовольча криза у світі загостриться, за що Росії доведеться взяти відповідальність.

Є ще третій варіант – організувати експорт зернових без Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що без участі РФ угода неможлива. Однак представники ООН та Туреччини вже дали зрозуміти, що здатні організувати коридор і без російських спостерігачів.

Зранку 31 жовтня дванадцять суден з українським зерном вийшли з портів без дозволу Росії, але з гарантіями ООН та Туреччини.

З 8:00 по 9:00 годину капітани цих суден отримали три радіограми, які суперечили одна одній. Росіяни вимагали повернутись до портів, а Спільний координаційний центр закликав продовжити рух. У підсумку кораблі продовжили рух "зерновим коридором".

Про готовність діяти самотужки свідчить і намір ООН та Туреччини втричі збільшити кількість інспекційних груп для збільшення пропускної здатності Босфору. Раніше це рішення блокували росіяни, намагаючись затягнути процес перевірки.

Але є одна проблема. Якщо угода працюватиме без Росії, то фактично судна втрачають гарантії безпеки від єдиної країни, яка власне і несе небезпеку. Тож залишається відкритим питання, чи погодяться страхові компанії та капітани вести судна до портів, які можуть в будь-який момент зазнати ракетних обстрілів.

Подібні побоювання були ще до підписання "зернової угоди" 22 липня. Але попри воєнні дії та ракетні обстріли Одеського порту знайшлися страхові компанії та екіпажі суден, яких влаштували заявлені гарантії.

У цьому ж випадку безпеку судноплавства мають гарантувати ООН, Туреччина та Україна. І кінцевий результат такого задуму залежатиме від того, наскільки вони будуть в цьому переконливі.