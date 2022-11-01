НБУ "напечатал" еще 10 миллиардов гривень, сократил эмиссию в октябре
Национальный банк в первый день ноября осуществил эмиссию еще 10 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства - в октябре регулятор напечатал всего 15 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, на вторник 1 ноября портфель ОВГЗ Нацбанка составлял 644,57 млрд грн против 634,57 млрд грн на понедельник, 31 октября.
В октябре Нацбанк "напечатал" путем приобретения ОВГЗ у правительства 15 млрд грн - меньше всего с момента, как Нацбанку разрешили напрямую финансировать правительство. Это вдвое меньше объема эмиссии в сентябре.
В целом НБУ уже профинансировал бюджет на 340 млрд грн при предусмотренном на 2022 год максимуме в 400 млрд грн.
Напомним:
Как в августе, так и в июле регулятор проводил эмиссию гривны в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. Например, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае - по 50 млрд грн. В июле-сентябре объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.
Зато привлекать средства на внутреннем рынке правительству непросто, ведь Минфин отказывается повышать ставки по бумагам. Например, 11 октября, от гривневых ОВГЗ правительство привлекло лишь 11,8 миллиона гривен. Лучшая ситуация с долларовыми ОВГЗ - от их продажи привлечено 98,2 миллиона долларов.
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