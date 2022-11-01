НБУ "напечатал" еще 10 миллиардов гривень, сократил эмиссию в октябре

Национальный банк в первый день ноября осуществил эмиссию еще 10 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства - в октябре регулятор напечатал всего 15 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, на вторник 1 ноября портфель ОВГЗ Нацбанка составлял 644,57 млрд грн против 634,57 млрд грн на понедельник, 31 октября.

В октябре Нацбанк "напечатал" путем приобретения ОВГЗ у правительства 15 млрд грн - меньше всего с момента, как Нацбанку разрешили напрямую финансировать правительство. Это вдвое меньше объема эмиссии в сентябре.

В целом НБУ уже профинансировал бюджет на 340 млрд грн при предусмотренном на 2022 год максимуме в 400 млрд грн.

Напомним:

Как в августе, так и в июле регулятор проводил эмиссию гривны в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. Например, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае - по 50 млрд грн. В июле-сентябре объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.

ВИДЕО ДНЯ

Зато привлекать средства на внутреннем рынке правительству непросто, ведь Минфин отказывается повышать ставки по бумагам. Например, 11 октября, от гривневых ОВГЗ правительство привлекло лишь 11,8 миллиона гривен. Лучшая ситуация с долларовыми ОВГЗ - от их продажи привлечено 98,2 миллиона долларов.

Читайте также: У Минфина появился конкурент - НБУ хочет продавать облигации. Как на этом заработать?