ДТЭК обновила графики отключений электроэнергии в Киеве

Компания ДТЭК Киевские электросети обновила графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве: в компании объяснили, что свет не обязательно будут выключать на 12 часов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Обновленные графики - по ссылке.

В компании отметили, что обновленные графики учитывают опыт предыдущих 3-х недель отключений и обратную связь от клиентов.

Они будут действовать по следующим принципам:

Это графики вероятных отключений, которые позволят подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему. Там указаны всего 3 вероятные временные промежутки, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия. "Мы прилагаем все усилия, чтобы отключение каждого адреса длилось не дольше 4 часов", - говорят в ДТЭК. Не обязательно, что свет по одному адресу будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике. Если энергосистема будет работать корретно - отключения вообще происходить не будут. Если надо будет уменьшить нагрузку на энергосистему - они будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков. Отключение по всем трем промежуткам времени, и особенно в ночное время, возможно только в критических случаях. Графики составлены на основе тех объемов, которые необходимы НЭК Укрэнерго, чтобы сбалансировать энергосистему. Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт. Если есть распоряжение сократить потребление больше чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными. В таком случае график не действует. О применении экстренных отключений компания предупреждает на сайте и в соцсетях. В графике расширили перечень адресов, к которым применяются стабилизационные отключения. Исключение - объекты критической инфраструктуры города и дома, которые питаются от тех же электролиний, что и эти объекты. "Если вы не нашли своего адреса в графике отключения - сообщите нам через форму обратной связи в разделе "Отсутствует электроэнергия" на сайте компании - https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns. Мы проверим информацию и при необходимости добавим ее в график", - пояснили в компании. Если свет не появился после 4 часов с момента отключения - возможно, у вас случилась авария.

"К сожалению, из-за применения стабилизационных отключений, их количество растет. Сообщайте о таких случаях через чат-бот в Telegram и Viber (вводите "ДТЭК Киевские электросети" или переходите по ссылкам - viber://pa/?chatURI=dtekkyivskielectromerezhi или https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot), и в личных сообщениях страницы Facebook. Наши специалисты сделают все возможное, что максимально быстро устранить аварию и вернуть свет", - говорят в ДТЭК.

Экономическая правда