"Газпром" в 2022 сократил добычу более чем на 18% и экспорт более чем на 40%

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Российский "Газпром" за январь-октябрь добыл 344 миллиарда кубометров газа, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое сократил экспорт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, спрос на газ компании по газотранспортной системе на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6% – 11,1 млрд кубометров.

Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6% (67,6 млрд куб. м) и составил 91,2 млрд куб. м. Компания поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

В то же время экспорт в Китай газопроводом "Сила Сибири" растет, а поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Стоит отметить, что в своем строительстве "Газпром" беспокоится о заполненности украинских ПХГ.

Напоминаем:

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На ноябрь российский "Газпром" подтвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн ​​кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.

Чешская энергетическая компания ČEZ готовит международный арбитраж против российского "Газпрома", где потребует компенсаций за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года.