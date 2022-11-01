Минфин привлек более 13 миллиардов от размещения ОВГЗ и изменил доходность одной из позиций

Министерство финансов на аукционе во вторник, 1 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 13,35 миллиарда гривен и повысило доходность гривневых ОВГЗ на 6 месяцев с 12% до 13,5%.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов, опубликованные на сайте Минфина.

От размещения 6-месячных облигаций под 13,5% удалось привлечь 11,9 млрд. гривен. 12-месячные ОВГЗ под 14% разместили на 7,8 млн. грн.

Размещение ОВГЗ со сроком погашения в 1,4 года принесло в бюджет более 3 млн. грн. Облигации со сроком погашения 18 месяцев разместили на 1,2 млн. грн.

От размещения двухлетних ОВГЗ под 18,5% Минфин привлек в бюджет 249,3 тысячи гривен.

Кроме того, от размещения ОВГЗ в долларах со сроком погашения в 6 месяцев под 4,25% Минфин привлек 38,8 млн дол.

Напоминаем:

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Министерство финансов на аукционе во вторник, 25 октября, разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд. грн. в эквиваленте.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 18 октября, разместило военных облигаций на 17,22 млрд грн. При этом впервые с начала полномасштабной войны повысили до 18,5% доходность гривневых ОВГЗ на 1,4 года. До этого максимальной ставкой было 16%.